El movimiento indígena de la Amazonía boliviana se rearticula en defensa de sus derechos

El movimiento indígena de la Amazonía boliviana se rearticula en defensa de sus derechos

Los 18 pueblos indígenas que viven en el Territorio Indígena Multiétnico (TIM 1) bloquean la carretera Beni-La Paz. Exigen a los Gobiernos nacional... 17.08.2021

2021-08-17T00:11+0000

2021-08-17T00:11+0000

2021-08-17T00:13+0000

Los pueblos indígenas del departamento amazónico de Beni (este) iniciaron un multitudinario bloqueo en la carretera de tierra que va a la ciudad de La Paz. Reclaman a autoridades nacionales, departamentales y municipales que respeten sus derechos. Fundamentalmente, el de tener autonomía para administrar sus territorios ancestrales, actualmente amenazados por madereros, cazadores y otros invasores.La movilización es liderada por las 26 comunidades del Territorio Indígena Multiétnico (TIM 1), que desde hace 10 años exigen al Gobierno nacional que viabilice su autonomía, tal como lo establece la Constitución."Para los indígenas, la autonomía es el ejercicio pleno del autogobierno, donde nosotros administramos nuestros propios recursos, donde tenemos una educación propia, donde podemos vivir bien y autogestionarnos", dijo a Sputnik Juan Carlos Semo Moye, de la comunidad San Miguel del Apere, del TIM 1.El concepto de Vivir Bien, popularizado en los últimos años, se refiere a un modo de vida en armonía con la naturaleza. Sin buscar acumular, sino simplemente tomar lo necesario."No queremos vivir bajo este modelo extractivista, que impulsa este Gobierno para sustentarse económicamente. Más al contrario, los pueblos indígenas conservamos nuestros territorios", consideró Semo.Para que un territorio indígena sea autónomo es necesario un largo proceso democrático interno, en coordinación con autoridades de los órganos Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Los 18 pueblos indígenas que viven en el TIM 1 ya redactaron y aprobaron su estatuto autonómico, el documento que los regirá cuando sean autónomos."Nuestro proceso autonómico viene de 2010. Más de 10 años venimos trabajando en este proyecto tan anhelado y tan importante para nosotros", dijo Semo. Y afirmó: "Hemos cumplido todos los requisitos".Las y los bloqueadores también exigen que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe la creación de una unidad territorial en el TIM 1. Este proyecto de normativa se encuentra en la Cámara de Diputados.Las comunidades indígenas también rechazan que el municipio de San Ignacio de Moxos haya reformulado el Plan Operativo Anual 2021, porque le quita recursos destinados a la gestión del TIM 1. Si este territorio fuera autónomo, recibiría el financiamiento directamente del Estado Plurinacional, ya sin la mediación municipal.Indicó que de las diversas autoridades convocadas "hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta. Pero esperamos que en el transcurso de la tarde alguna autoridad municipal o nacional se va a acercar a nosotros para entablar un diálogo".La importancia del 15 de agostoLas organizaciones indígenas benianas iniciaron su protesta el pasado domingo 15 de agosto, un día histórico para el movimiento indígena boliviano. En esa fecha, más de 300 representantes de organizaciones de todo el país se reunieron en Puerto San Borja, una comunidad del TIM 1 situada junto a la carretera, a 23 kilómetros de San Ignacio de Moxos.Recordaron que el 15 de agosto de 1990 comenzó la Primera Marcha Indígena, que recorrió los 600 kilómetros que separan a la capital de Beni, Trinidad, de la ciudad de La Paz. Exigían al entonces presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) "territorio y dignidad".En adelante, el Congreso comenzó a legislar tomando en cuenta la existencia de los 36 pueblos indígenas de Bolivia. Desde entonces el desarrollo normativo avanzó, las organizaciones indígenas se hicieron más fuertes y llegaron a poner a un presidente en el poder: Evo Morales (2006-2019).El idilio con el primer presidente indígena duró hasta 2011, cuando el Gobierno nacional decidió construir una carretera a través del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) para unir a Beni y Cochabamba (centro). Las organizaciones de todo el país se opusieron e iniciaron la Octava Marcha, también el 15 de agosto de ese año.La ruptura definitiva entre el movimiento indígena y el Gobierno de Morales llegó el 25 de septiembre de 2011, cuando en la población de Yucumo, cerca del límite entre Beni y La Paz, la Policía reprimió y trató de dispersar a la marcha. Este hecho fue ampliamente difundido en todo el mundo y resquebrajó la imagen internacional del presidente como defensor de los indígenas.Morales suspendió temporalmente la construcción de la carretera. Sin embargo, luego de esa marcha el movimiento indígena perdió consistencia y terminó por dividirse. Muchos de los líderes reprimidos en 2011 apoyan actualmente a Morales y al Movimiento Al Socialismo (MAS). Algunos mantienen su independencia.Otros dirigentes son manejados por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), por ejemplo fundaciones que reciben financiamiento de países de Europa y Estados Unidos. Según Morales, su única función fue la de desgastar sus gobiernos.Una señal de unidadEl bloqueo carretero en Beni es una muestra de incipiente unidad en el movimiento indígena boliviano, luego de años de discordia y rumbo incierto.La protesta se sitúa a cinco kilómetros de San Ignacio, a la altura de la intersección de la carretera a la comunidad Monte Grande del Apere. Allí taparon el paso con ramas y troncos, ante las presiones de automovilistas y camioneros para que dejen la medida de fuerza. Pero se mantendrán allí "indefinidamente", hasta que consideren atendidos sus reclamos.También acompañan indefinidamente al bloqueo los sones de la tamborita, que es el conjunto folclórico oriental por excelencia. Lo componen quienes tocan flauta, redoblante, maracas y bombo.Allí también estaba la presidenta del TIM 1, Aurora Limpias. En diálogo con Sputnik, se quejó de que personas ajenas a su territorio lo invaden permanentemente: "Siempre pues se nos quiere meter gente que no corresponde, que no respeta la titulación que tenemos".Limpias comentó que el TIM 1 abarca 547.000 hectáreas. Ese espacio incluye las zonas donde tradicionalmente cazaron y cultivaron los 18 pueblos del territorio, distribuidos en 26 comunidades. La vastedad del territorio les permite continuar con sus vidas de acuerdo a sus hábitos ancestrales.Por su parte, el presidente de la subcentral Tipnis, Benigno Noza, aseguró: "No vamos a permitir que nos sigan manoseando a los pueblos y organizaciones de Moxos [región beniana]. Pedimos a las comunidades cercanas que vengan y se unan para que nos escuchen porque el problema de uno es el problema de todos"."Las autoridades a nivel nacional, departamental y municipal tienen que respetar las decisiones de los pueblos indígenas, según lo establecido en la Constitución", dijo Noza en conferencia de prensa desde el polvoriento punto de bloqueo.

2021

