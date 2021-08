https://mundo.sputniknews.com/20210817/buenos-aires-inaugura-el-voto-obligatorio-para-los-residentes-extranjeros-1115164203.html

Buenos Aires inaugura el voto obligatorio para los residentes extranjeros

Buenos Aires inaugura el voto obligatorio para los residentes extranjeros

BUENOS AIRES (Sputnik) — El sufragio universal tiene, en pleno siglo XXI, una deuda pendiente. Al igual que el voto de la mujer, que no se incorporó en... 17.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-17T20:55+0000

2021-08-17T20:55+0000

2021-08-17T20:56+0000

américa latina

opinión y análisis

argentina

buenos aires

elecciones

migrantes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106436/76/1064367666_0:115:2205:1355_1920x0_80_0_0_736657fa9b3e3a0781c7c389d22749a3.jpg

Las elecciones de medio término que se celebran este año en la ciudad de Buenos Aires, acompasando las que se dirimen a nivel nacional, incorporan una novedad que atañe a más de 400.000 migrantes: tienen el derecho y la obligación de votar.Sucedió hace casi tres años, pero pasó casi desapercibido. El 25 de octubre de 2018, la Legislatura de la capital sancionó, con el apoyo de más de dos tercios de sus integrantes, el primer Código Electoral de la historia del distrito.En virtud de aquella norma, todos los migrantes mayores de 16 años con documento nacional de identidad (DNI) argentino y domicilio en la ciudad quedan registrados en el padrón electoral.Este trámite, con anterioridad, dependía del propio interesado, que debía tomar la iniciativa de empadronarse. En la práctica, esa gestión quedaba reducida a unos pocos. Exactamente, 20.000 extranjeros se inscribían para cada elección. Con el empadronamiento automático, el número de migrantes que podrán votar ha trepado más de 2.000%.Así lo atestigua Daniel Ingrassia, director de Derechos Electorales de la Defensoría del Pueblo, al referir que el Código Electoral sancionado hace casi tres años tuvo un amplio consenso.Pese a que el Código Electoral fue aprobado un año antes de los comicios generales de 2019, el voto de los migrantes no fue adherido para aquella instancia electoral."Era muy sobre la fecha de las elecciones", matiza el director de Derechos Electorales. "Solo entró en vigencia la paridad de género en las listas, el debate obligatorio de candidatos, y la posibilidad de que el jefe de Gobierno pudiera ser elegido en elecciones simultáneas con el presidente".Proceso paulatinoUn numeroso colectivo de migrantes pujó para la incorporación automática en el padrón electoral de los extranjeros residentes en la capital. Varios proyectos se presentaron ante la Legislatura, con el impulso también de investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).Al discutir la iniciativa, "se consensuó que los migrantes quedaran empadronados automáticamente, pero se planteó que muchos no irían a sufragar por desconocimiento, puesto que el voto es obligatorio en Argentina", razonó Ingrassia. "Entonces se aprobó su adhesión al padrón con las mismas características que el voto joven, que es obligatorio pero no tiene sanción si no votas".Los migrantes que residen en la ciudad, aunque no lo sepan, están obligados a votar en las próximas elecciones primarias, que se celebran el 12 de septiembre, y en las legislativas del 14 de noviembre.Pueden elegir a las personas que aspiran a la jefatura y a la vicejefatura de Gobierno, a los legisladores de la ciudad y a los miembros de las Juntas Comunales, que son los órganos de Gobierno de cada una de las 15 comunas en que se divide la ciudad."El voto de lo migrantes y de los que viven en el exterior son dos características muy peculiares de países democráticos porque hay mucha movilidad de población", contextualiza el referente de la Defensoría. El perfil migratorio de quienes eligen vivir en la capital argentina ha mutado con el paso de los años. En los albores del siglo XX, eran mayoría los de origen europeo, pero en los últimos 50 años provienen más de países limítrofes, aunque no de Uruguay ni de Chile."Los migrantes uruguayos que tiene Argentina son en su mayoría gente mayor que se exiliaron de la dictadura. Desde que Chile empezó a facilitar la educación universitaria, por otro lado, disminuyó la presencia chilena y aumentó comparativamente la de paraguayos, peruanos y bolivianos", revela Ingrassia.Obligación de informarLa existencia de un derecho no garantiza su ejercicio. Lo reconoce la Defensoría del Pueblo, al señalar que el Código Electoral separa la organización de las elecciones de lo jurisdiccional al establecer la creación de un Instituto de Gestión Electoral, que administra el proceso electoral bajo la órbita del Poder Ejecutivo, y un Tribunal Electoral, que confecciona los padrones, fiscaliza y resuelve reclamos.Ninguna de las dos instancias fue conformada todavía. La Legislatura no designó en todo este tiempo a las autoridades del Instituto, siendo el organismo responsable de difundir los derechos de los migrantes.Ingrassia estima que esto podrá resolverse en 2020, atento a la máxima, no escrita, de que las cuestiones electorales siempre se modifican en años donde no hay comicios a la vista.El 14,7% de los habitantes de la capital argentina, donde viven más de 3 millones de habitantes, son migrantes.Las elecciones primarias de septiembre determinarán los candidatos que compiten en los comicios del noviembre, cuando a nivel nacional se renuevan un tercio de los escaños del Senado y la mitad de los de la Cámara de Diputados.

https://mundo.sputniknews.com/20210803/argentina-vislumbra-las-elecciones-de-este-ano-con-la-pandemia-como-eje-central-de-debate-1114754827.html

https://mundo.sputniknews.com/20210803/camara-electoral-argentina-aprueba-protocolo-sanitario-de-prevencion-contra-el-covid-19-1114756615.html

https://mundo.sputniknews.com/20210708/los-datos-que-sorprenden-sobre-inmigracion-y-xenofobia-en-argentina-1113942714.html

argentina

buenos aires

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ana Delicado Palacios

Ana Delicado Palacios

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ana Delicado Palacios

opinión y análisis, argentina, buenos aires, elecciones, migrantes