Al borde del llanto, estadounidense agradece en TV a la salud argentina y se hace viral | Vídeo

El emocionado agradecimiento de un ciudadano estadounidense al sistema de salud argentino se hizo viral, luego de que el paciente confesara en televisión que... 17.08.2021, Sputnik Mundo

américa latina

eeuu

argentina

salud

covid-19

vacuna contra coronavirus

Las falencias del sistema de salud estadounidense ya son conocidas por todo el planeta, que no deja de mirar con asombro cómo los ciudadanos de una de las mayores potencias del globo deben pasar penurias para hacer frente a los costos de cualquier intervención médica.En ese contexto, la desesperación de los nacidos en EEUU por acceder a buenas coberturas sanitarias llega a extremos en que las estadounidenses residentes en el exterior se animan a agradecer a viva voz cuando reciben tratamientos que en sus países serían casi inalcanzables.Es lo que sucedió en Argentina cuando un estadounidense concurrió a recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 y, al ser consultado por una periodista, no pudo contener su agradecimiento a la salud argentina.El paciente confesó que, más allá de la inmunización contra el COVID-19, utiliza asiduamente el sistema de salud argentino por "dos enfermedades" que padece.Enseguida, remarcó la diferencia que encuentra entre la asistencia recibida en el país sudamericano y la de su ciudad natal, a pesar de ser una de las cunas del desarrollo científico mundial.El ciudadano estadounidense cerró la nota con otro elogio a la salud argentina: "Estoy más que agradecido, no hay palabras".El inusual panegírico al sistema sanitario del país sudamericano se volvió viral en redes sociales, justo cuando Argentina acelera la aplicación de las segundas dosis de la vacuna contra el COVID-19.

eeuu, argentina, salud, covid-19, vacuna contra coronavirus