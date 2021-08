'Youtuber' mexicano en Afganistán: "Pedían ayuda y a Occidente no le importaba"

https://mundo.sputniknews.com/20210816/youtuber-mexicano-en-afganistan-pedian-ayuda-y-a-occidente-no-le-importaba--1115124138.html

Desde hace algunos años, los youtubers son más que jóvenes haciendo chistes frente a cámara desde su habitación. Varios de los streamers más famosos han captado la atención del gran público al dotar a sus contenidos de enfoques periodísticos y documentales. Por eso, no es extraño que uno de los últimos registros en español de la situación en Afganistán antes de que los talibanes (organización terrorista proscrita en Rusia) tomaran el control total del país no haya sido registrado por un periodista sino por un popular youtuber mexicano.Alex Tienda se define como un "travel blogger" que se dedica a viajar por el mundo y registrar sus peripecias en YouTube. Creó su canal en la red social en marzo de 2006, por lo que asegura con orgullo que se trata de "uno de los más antiguos de México". En la actualidad, el canal araña los tres millones de suscriptores y las 300 millones de visualizaciones en total.La longevidad de su canal llevó al mexicano a buscar destinos cada vez más exóticos para seguir sorprendiendo a sus seguidores. Por eso, en el último año visitó lugares menos comunes para los viajeros como Corea del Norte, Chernóbil o Afganistán, con la intención de mostrar la vida en esos territorios en varias entregas, a manera de documental.El último de esos contenidos fue el que reconstruye el viaje que el mexicano hizo a Afganistán en mayo de 2021 y que comenzó a publicarse, en capítulos, en julio.Durante su estadía en Afganistán, el mexicano no solo estuvo en la capital, Kabul, sino que logró visitar la histórica ciudad de Herat, al oeste del país, y el valle de Bamiyan, en el centro, sitio turístico para los afganos en el que se ubican las estatuas conocidas como Budas de Bamiyan, construidas entre el siglo V y VI y destruidas por los talibanes en 2001, a pesar de ser patrimonio de la humanidad de Unesco.El pintoresco viaje del mexicano a través de territorio afgano —acompañado por guías de una agencia turística especializada en destinos "peligrosos"— tiene a los talibanes como punto de referencia. Más allá de los deslumbrantes paisajes que el creador de contenidos logró captar, su relato hizo especial énfasis en los riesgos que representa para los viajeros cruzar las zonas del país que en ese momento ya estaban en manos de los talibanes.En efecto, durante el documental, Tienda debe atravesar junto a su guía algunos "puntos de control" controlados por talibanes, para lo que le recomiendan cubrirse el rostro y parecerse lo más posible a un ciudadano afgano, de forma de evitar secuestros o extorsiones.En una de sus entregas, editada al terminar el viaje, el mexicano ya advierte que la situación en Afganistán había cambiado después de su estadía, producto del retiro de las tropas de Estados Unidos en el lugar.La caída de Kabul en manos de los talibanes se concretaría finalmente el 15 de agosto, dejando al youtuber mexicano como uno de los últimos turistas en recorrer el país antes de la toma de poder por parte del movimiento radical."En Afganistán fui el último en visitar, justo antes de que los talibanes retomen el control total del país", destacó el youtuber a través de Twitter.A través de su cuenta de Twitter, el mexicano demostró su preocupación por intentar contextualizar lo que sucede en Afganistán y no solo exhibir sus paisajes. Su análisis insiste en reiterar cómo la retirada anticipada de tropas estadounidenses repercutió en el avance de los talibanes en el país.El youtuber fue enfático también en la indiferencia que tuvieron muchos países de Occidente sobre la situación afgana. "Los afganos ya venían venir lo que sucede hoy, pedían ayuda y a nadie en Occidente le importaba… Hasta hoy, que se salió de control", apuntó.Ante algunos cuestionamientos sobre sus posturas, el youtuber dejó en claro cuál es la filosofía detras de sus viajes. "Yo no viajo para 'pasear' ni hablo de lo que escucho en internet. Mi trabajo consiste en investigar a fondo la historia y sucesos de un país de una gran cantidad de fuentes, incluyendo mi experiencia en el lugar", afirmó.

