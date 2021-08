https://mundo.sputniknews.com/20210816/un-avion-militar-de-afganistan-fue-derribado-por-la-defensa-antiaerea-de-uzbekistan-1115114319.html

Un avión militar de Afganistán fue derribado por la defensa antiaérea de Uzbekistán

TASKENT (Sputnik) — Un avión de la Fuerza Aérea de Afganistán fue derribado por la defensa antiaérea de Uzbekistán al intentar violar la frontera de este país... 16.08.2021, Sputnik Mundo

"El 15 de agosto, la defensa antiaérea de Uzbekistán frustró el intento de un avión militar de Afganistán de cruzar ilegalmente la frontera aérea uzbeka en el distrito de Sherabad de la región de Surjandarín (sur)", detalló el portavoz.

alberto.r

Los gobiernos de EEUU, mintieron querían contener el comunismo, corrompieron el ejercito afgano, produjeron opio, y no hay en los últimos días guerra, la diplomacia Rusa y China triunfara y los Talibanes se hacen del pais pero deberán respetar los derechos humanos y a sus vecinos y no exportar mercenarios, para ser pais en estos años hay que respetar derechos humanos y no al fanatismo

