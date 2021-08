https://mundo.sputniknews.com/20210816/trump-le-exige-la-renuncia-a-biden-una-de-las-mayores-derrotas-en-la-historia-de-eeuu-1115103459.html

Trump le exige la renuncia a Biden: "Una de las mayores derrotas en la historia de EEUU"

Trump le exige la renuncia a Biden: "Una de las mayores derrotas en la historia de EEUU"

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha emitido un nuevo comunicado de alto impacto. Tras la toma de los talibanes (movimiento proscrito en Rusia) en... 16.08.2021, Sputnik Mundo

Trump calificó el desarrollo de los eventos en Afganistán como una de las peores derrotas de Estados Unidos en décadas.En sintonía, algunos medios estadounidenses, citando al Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, denunciaron que algunos partidarios de Trump están haciendo cada vez más llamados públicos a la violencia en internet.El exmandatario ironizó sobre un potencial paso al costado de Biden: "Debería ser fácil dado que no fue elegido legítimamente".Si bien Trump supervisó las negociaciones con los talibanes para retirar al Ejército estadounidense de Afganistán, responsabiliza a su sucesor de la debacle del Ejército afgano."Lo que hizo Joe Biden con Afganistán es legendario. Será una de las mayores derrotas en la historia de Estados Unidos", sentenció.Por su parte, en un comunicado difundido por la Casa Blanca, Biden aseguró: "Cuando asumí el cargo, heredé un acuerdo cerrado por mi predecesor que invitaba a los talibanes a discutir en la víspera del 11 de septiembre de 2019 y que dejó a los talibanes en la posición militar más fuerte desde 2001"."Cuando me convertí en presidente, enfrenté una elección: cumplir con el acuerdo, con una breve extensión para sacar a nuestras fuerzas y las de nuestros aliados de manera segura, o aumentar nuestra presencia y enviar más tropas estadounidenses para luchar una vez más en un conflicto civil de otro país. Fui el cuarto presidente en presidir una presencia de tropas estadounidenses en Afganistán: dos republicanos, dos demócratas. No pasaría, y no pasaré, esta guerra a un quinto", concluyó.

