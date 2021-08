https://mundo.sputniknews.com/20210816/puesta-del-sol-la-moneda-peruana-tuvo-paso-por-un-record-devaluatorio-1115122828.html

Puesta del sol: la moneda peruana tuvo paso por un récord devaluatorio

Puesta del sol: la moneda peruana tuvo paso por un récord devaluatorio

Perú continúa con la tendencia iniciada por la crisis causada por la pandemia. El 9 de agosto el dólar alcanzó su mayor precio en la historia, al cotizar a 4,10 soles.

Tras una larga historia de estabilidad, la pandemia del COVID-19 cambió la realidad del sol. Lejos de comenzar la recuperación, en agosto la moneda volvió a caer fuertemente. En esta oportunidad fue por la incertidumbre del mercado respecto a la gestión del nuevo Gobierno de Pedro Castillo.Las dudas recaen sobre la capacidad de gestión de parte de su gabinete y en particular de Guido Bellido, Presidente del Consejo de Ministros, a quien se le acusa de falta de preparación para el cargo."El mercado no está complacido con la información que tiene", dijo a Sputnik el economista y docente peruano Yuliño Anastacio Clemente. "La incertidumbre ha aumentado y eso lleva a que la gente en su intento de protegerse (…) genere una presión en la demanda por dólares, lo que genera un alza del tipo de cambio", añadió.En su intento de revertir esta situación, el jueves 12 de agosto el Banco Central aumentó la tasa de interés que pasó de 0.25 puntos a 0.50. La meta es disminuir la oferta monetaria y aumentar el valor de la moneda nacional. A criterio de Anastacio Clemente, este debería situarse entre los 3,20 y los 3,40 soles por dólar para considerarlo en su valor fundamental."Pero hoy día no creen que la mejor decisión sea invertir y todo ello está pesando en las expectativas y se reflejan en el tipo de cambio", indicó el también director académico de la plataforma educativa INFOX.Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

