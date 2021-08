https://mundo.sputniknews.com/20210816/producir-mas-alimentos-y-reducir-el-impacto-ambiental-es-posible-7-ejemplos-en-america-latina-1115135882.html

Producir más alimentos y reducir el impacto ambiental es posible: 7 ejemplos en América Latina

Transformar la manera en que se producen los alimentos es necesario y posible: así lo demuestran siete experiencias apoyadas por FAO en América Latina. Te... 16.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-16T23:57+0000

2021-08-16T23:57+0000

2021-08-16T23:58+0000

américa latina

agricultura

cambio climático

fao

desarrollo sostenible

objetivos de desarrollo sostenible (ods)

América Latina y el Caribe, que comprende el 16% de la superficie terrestre del planeta y el 9% de su población, "tiene un gran potencial para elevar su producción de alimentos de manera sostenible", dijo a Sputnik Maya Takagi, líder de Programas Regionales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura —FAO, por sus siglas en inglés—.La región contiene el 50% de la biodiversidad mundial, el 23% de la cubierta forestal total, el 31% del agua dulce y el 12% de la tierra que se cultiva actualmente.Siete trayectorias de transformación hacia una agricultura sostenible en nueve países demostraron que el desafío no es imposible, según el informe de la FAO Hacia una agricultura sostenible y resiliente en América Latina y el Caribe, publicado en junio de 2021.7 experiencias de agricultura sostenible en América Latina¿Cómo replicar los casos de agricultura sostenible en toda América Latina?En un contexto de empobrecimiento y hambre regional por la pandemia, Takagi aseguró que "los recursos públicos que se destinen a la recuperación de las economías serán clave".Así ya lo han demostrado los estímulos de recuperación tras la crisis financiera de 2008: "Por cada millón de dólares invertidos en la restauración de ecosistemas, se crearon 10 veces más empleos que las inversiones en el sector del carbón o nuclear", recordó.Sin embargo, los recursos monetarios no son los únicos desafíos que enfrentan los Estados a la hora de avanzar hacia producciones ambientales sostenibles, climáticamente resilientes, y que mantengan la productividad al mismo o menor costo.De las siete experiencias, Takagi señaló que "en particular, surgieron cuatro factores "relevantes de dificultad" para los Estados:A su vez, Takagi dijo que la adecuación o cambio de la normatividad en varios casos "representó una barrera significativa"."Contar con voluntad política y generar convicción sobre la pertinencia del cambio fueron elementos centrales para viabilizar los procesos de transformación y ahí el Estado también es clave", concluyó.Recomendaciones de la FAO a los EstadosDe las siete trayectorias surgen una serie de aprendizajes "que pueden servir para que otros proyectos transformacionales superen las barreras que se presenten y así se repliquen de forma masiva los cambios en la región", indicó.Son seis las recomendaciones principales que se derivaron del análisis de los casos:

