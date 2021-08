¡Ojo con los síntomas! Así puedes detectar un tipo de cáncer altamente mortal

https://mundo.sputniknews.com/20210816/ojo-con-los-sintomas-asi-puedes-detectar-un-tipo-de-cancer-altamente-mortal-1115112080.html

En el inicio de la enfermedad, muchos síntomas del cáncer de páncreas son leves, por lo que los pacientes a menudo no consideran que pueda tratarse de algo grave. Además, no es raro que otras afecciones produzcan en el cuerpo reacciones similares a las de este cáncer.Tal y como ocurre con otros tipos de cánceres, el diagnóstico temprano es esencial para el éxito del tratamiento del cáncer de páncreas. Así, si presentas uno o más de estos síntomas, lo más recomendable es buscar atención médica.Ojos y piel con color amarillentoLa mayoría de las personas con cáncer de páncreas tendrán la ictericia como uno de sus primeros síntomas, advierte la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer —ACS, por sus siglas en inglés—. Entre otras cosas, esta condición deja a los ojos y la piel con un color amarillento. La orina oscura, las heces claras o grasosas, así como un picazón en la piel, también pueden estar asociados con la ictericia.El cáncer de páncreas, sin embargo, no es la causa más común de este síntoma. Los cálculos biliares y hepatitis, por ejemplo, también pueden causar ictericia.Dolor de vientre o de espaldaLas personas que padecen cáncer de páncreas a menudo sienten dolores en la barriga y en la espalda. Esto se debe a que, al crecer, un tumor en este órgano puede presionar a otros órganos cercanos, lo que causa dolor en el abdomen. El cáncer también puede extenderse a los nervios que rodean el páncreas, lo que podría hacer que el paciente tenga dolores en la espalda, apuntó ACS.El ente puso de relieve, sin embargo, que aunque sea frecuente entre las personas que padecen cáncer de páncreas, estos síntomas a menudo tienen otro origen.Pérdida de peso inexplicableBajar de peso sin razón aparente es una gran señal de alerta. Este es un síntoma común en muchos cánceres. A menudo está acompañado de una pérdida de apetito y una fatiga constante. Este adelgazamiento puede ser causado por las células cancerosas, las cuales privan a las células sanas de los nutrientes necesarios. En el caso específico del cáncer de páncreas, la pérdida de peso puede deberse a la falta de enzimas pancreáticas funcionales, explica Columbia Surgery, parte del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia (EEUU).Una pérdida de peso inexplicable también podría ser causada por la presencia de parásitos en el tracto digestivo o por infecciones. Sea como sea, es indicativo de que algo no está bien en el organismo, por lo que se debe buscar la ayuda de un profesional.Diabetes repentinaLa aparición repentina de diabetes en personas con índice de masa corporal (IMC) considerado normal puede ser una señal de anomalías pancreáticas y síntoma de cáncer en este órgano. Esto se debe a que esta enfermedad destruye las células productoras de insulina. La diabetes a menudo está acompañada de sed y hambre constantes y una frecuente necesidad de orinar.Es más común, sin embargo, que el cáncer de páncreas provoque pequeños cambios en los niveles de azúcar en sangre, los cuales no causan síntomas de diabetes, pero que aún pueden detectarse con análisis de sangre.Otros síntomasEl cáncer de páncreas puede causar otros síntomas que tampoco deben ser ignorados. Entre ellos:

