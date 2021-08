https://mundo.sputniknews.com/20210816/obama-desactiva-los-comentarios-en-instagram-debido-a-las-criticas-por-afganistan-1115133208.html

Obama desactiva los comentarios en Instagram debido a las críticas por Afganistán

Obama desactiva los comentarios en Instagram debido a las críticas por Afganistán

Los comentarios en la cuenta de Instagram del expresidente estadounidense Barack Obama quedaron suspendidos brevemente luego de que los internautas instaran al... 16.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-16T21:49+0000

2021-08-16T21:49+0000

2021-08-16T21:58+0000

internacional

eeuu

barack obama

afganistán

instagram

los talibanes toman el control de afganistán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107723/87/1077238734_0:266:5091:3130_1920x0_80_0_0_de7a569255c0c5604b38e60e6a57dec2.jpg

Obama aún no ha hecho una declaración pública sobre el rápido deterioro de la situación en Afganistán.La gente comenzó a escribir comentarios bajo las publicaciones de Obama pidiendo ayuda. También criticaron la retirada de las tropas estadounidenses.Los internautas publicaron, entre otras cosas, los hashtags #help_afghanistan (ayudar a Afganistán) y #afghanistanisbleeding (Afganistán está sangrando) antes de que los comentarios fueran deshabilitados. Durante el mismo período, se desactivaron los comentarios en la cuenta de Instagram de la ex primera dama Michelle Obama, según publica Fox News."Afganistán necesita tu ayuda. Por favor, ayude a Afganistán", insistía un comentarista.La posibilidad de dejar comentarios ya está disponible nuevamente. Un portavoz de Obama dijo a Fox News que "no hubo intencionalidad de nuestro lado" y no brindó una explicación de lo sucedido.El 15 de agosto, los talibanes, organización terrorista prohibida en Rusia y otros países, anunciaron el establecimiento del control sobre todo el territorio de Afganistán. El presidente Ashraf Ghani acordó renunciar y huyó apresuradamente del país, llenando su helicóptero con dinero que ni siquiera cabía en la máquina.El presidente de EEUU, Joe Biden, en su discurso del 16 de agosto aseguró que Washington ha hecho todo por los afganos. Dijo que su país no debería continuar combatiendo en Afganistán una guerra que las propias autoridades de esa nación no quieren enfrentar.

https://mundo.sputniknews.com/20210816/lleno-de-dinero-revelan-nuevos-detalles-de-como-el-expresidente-abandono-afganistan-1115119358.html

https://mundo.sputniknews.com/20210816/biden-eeuu-no-deberia-pelear-una-guerra-que-los-propios-afganos-no-quieren-enfrentar-1115130563.html

eeuu

afganistán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, barack obama, afganistán, instagram, los talibanes toman el control de afganistán