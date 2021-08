https://mundo.sputniknews.com/20210816/no-dejaremos-a-nadie-atras-espana-acelera-la-repatriacion-de-los-espanoles-en-afganistan-1115105808.html

"No dejaremos a nadie atrás": España acelera la repatriación de los españoles en Afganistán

El ministerio de Defensa, junto con Exteriores, ha iniciado una operación militar para rescatar a 500 personas que actualmente se encuentran en Kabul. 16.08.2021, Sputnik Mundo

El objetivo es evacuar a los residentes españoles, personal de la Embajada y afganos que han colaborado con el Ejército español. Para ello, España ha mandado dos aviones A400M hacia Dubái, que actuará como como puente aéreo para cubrir la primera fase de repatriación, según informó Exteriores en sus redes sociales.Actualmente tan solo hay seis residentes españoles en Afganistán pero en total se estima que son alrededor de 500 personas las que hay que repatriar entre personal diplomático, traductores y familiares. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación anunció recientemente que España va a apoyar a la Unión Europea y su servicio exterior "para una salida ordenada de personal europeo y local", aseguró, "no dejaremos a nadie atrás".Ante el incremento de inestabilidad que se viene sucediendo en los últimos días en el país, la mayoría de delegaciones internacionales han trasladado sus embajadas al aeropuerto de Kabul para facilitar la evacuación. España ya ha informado a los "500 de Kabul" (como se les empieza a conocer en los medios españoles) de que deben dirigirse hacia allí, aunque no es tarea sencilla ya que el asedio talibán no permite moverse por las calles con facilidad.En la actualidad, el aeropuerto está controlado por Estados Unidos lo que facilita el rescate de occidentales. En el momento en el que pierdan el poder, "nadie sabe lo que puede pasar", aseguran fuentes diplomáticas al diario El Español.

