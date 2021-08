https://mundo.sputniknews.com/20210816/maduro-denuncia-que-la-politica-de-trump-fue-aplastada-por-venezuela-1115126933.html

Maduro denuncia que la política de Trump "fue aplastada" por Venezuela

Maduro denuncia que la política de Trump "fue aplastada" por Venezuela

CARACAS (Sputnik) — El presidente venezolano, Nicolás Maduro, declaró que aunque la "andanada de sanciones" fue impuesta con el objetivo de derrocar el... 16.08.2021, Sputnik Mundo

"[Impusieron las sanciones contra Venezuela] para imponer lo que llaman la política de cambio del régimen, para derrocar el Gobierno legítimo, para imponer un gobierno títere, que lo derrotamos", declaró en una rueda de prensa con medios internacionales en Caracas al añadir: "Y sencillamente a ese gobierno títere le dimos una lección: los derrotamos, los aplastamos con la fuerza de constitución, de la democracia y del pueblo venezolano". Además, Maduro denunció que Venezuela es el único país del mundo al que se le impide tener una cuenta en el sistema financiero internacional."Venezuela no tiene derecho a ninguna cuenta bancaria en todo el sistema bancario mundial, es el único país del mundo que no tiene cuentas bancarias, están secuestradas todas la cuentas bancarias por el Gobierno de Estados Unidos", indicó el jefe de Estado en una rueda de prensa ofrecida en Caracas.Señaló que planteará, en el marco de las conversaciones que se desarrollan con la oposición en México, que se abra un canal de diálogo directo con el Gobierno de Estados Unidos."Vamos a plantear la apertura de un diálogo directo con Estados Unidos. [El expresidente de EEUU] Donald Trump [2017-2021] quiso reunirse conmigo y no lo dejaron. Me llamaron, me dijeron: "esté pendiente", indicó el jefe de Estado.El mandatario venezolano aseguró que la primera propuesta de su Gobierno en un posible diálogo con la Casa Blanca sería el retorno de los encargados de negocio de ambos países.Estados Unidos y Venezuela han mantenido una relación tensa en los últimos 20 años. Sin embargo, desde enero de 2019 rompieron relaciones, luego de que la Casa Blanca decidió apoyar y reconocer como presidente interino del país al exdiputado Juan Guaidó, advirtiendo que todas las opciones estaban sobre la mesa para que Maduro dejara el poder.Esta situación ha generado una compleja situación para los ciudadanos venezolanos que residen en Estados Unidos, y para los de la nación norteamericana que viven en el país caribeño.Producción de combustibleMaduro afirmó también que su Gobierno espera resolver de forma definitiva las dificultades en la producción de combustible en el segundo semestre de este año."Aspiro que en el segundo semestre se resuelva de manera definitiva el tema de la producción de combustible, (y que sea) suficiente para el mercado interno, y de acuerdo a las proyecciones y al trabajo así debe cumplirse", expresó.Maduro aseguró que el Gobierno está haciendo un esfuerzo "gigantesco" para recuperar todo el sistema de refinación del país, el cual dijo ha sido uno de los elementos más afectados desde hace varios años por la imposición de medidas coercitivas contra esta nación caribeña.El ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, había asegurado que a finales de junio las filas de automóviles desaparecerían de las estaciones de servicio, pues se habían planteado que las refinerías venezolanas produjeran el 100% de gasolina de la demanda nacional.Venezuela atraviesa una escasez de gasolina, que el Gobierno de Maduro atribuye al bloqueo de Estados Unidos.Caracas ha comprado combustible y aditivos a Irán para poder surtir las estaciones de servicio en todo el país. Sin embargo, todavía se ven largas filas de automóviles en las estaciones de servicio, donde pueden llegar a esperar hasta tres días para obtener combustible.

