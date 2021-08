Los vendavales cálidos causan estragos en España: cae con estrépito una noria en la costa | Vídeos

https://mundo.sputniknews.com/20210816/los-vendavales-calidos-causan-estragos-en-espana-cae-con-estrepito-una-noria-en-la-costa--videos-1115116056.html

16.08.2021, Sputnik Mundo

Fuertes rachas de viento asociadas al fenómeno del 'reventón' provocaron el derrumbe de la atracción en Gandía, localidad turística en la costa valenciana.

Las altas temperaturas que azotan al país se han visto acompañadas en algunos de lugares de diversos fenómenos atmosféricos, como rachas de viento y los llamados reventones cálidos. Así ha sucedido en la localidad de Gandía (Valencia), donde el súbito arranque de fuerza eólica derribó una noria situada en un recinto ferial cerca de la playa. Pese a los cuantiosos daños materiales, no hubo que lamentar víctimas mortales.La atracción se desplomó sobre las 18:30 horas, momento en el que el Consorcio Provincial de Bomberos recibió el aviso. Aunque en el interior de la noria no había persona alguna, los servicios de Urgencias confirmaron el traslado en ambulancia de un herido leve al Hospital de Gandía. Se trata de un trabajador del recinto ferial. La Policía Local dio cuenta de otros dos heridos más, que no precisaron atención hospitalaria.Pero el caso de Gandía, registrado durante la tarde del 15 de agosto, no fue el único incidente acaecido en el país relacionado con rachas de viento de más de 80 kilómetros por hora. Según los datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en otros puntos de la provincia de Valencia, tanto en el litoral como en el interior, han tenido lugar diversos reventones cálidos, un fenómeno atmosférico caracterizado por ocasionar un brusco ascenso térmico acompañado de un fuerte vendaval. Así ocurrió en Miramar, donde con una temperatura de +31,2 ºC y una humedad del 74% se pasó en pocos minutos a +41,2 ºC y una humedad de solo el 13%.Reventones por doquierTambién se registraron fenómenos similares en otras regiones. En la ciudad de Albacete, el reventón cálido ocurrido el día anterior dejó imágenes impactantes y daños significativos en el arbolado y mobiliario urbano de la ciudad. Situación similar se vivió en Hellín y Almansa, otras localidades castellano-manchegas. Y en Castellón de la Plana (Comunidad Valenciana), las rachas de aire cálido pusieron la ciudad a +42,5 ºC de madrugada.Según describe la AEMET, los reventones surgen "cuando la corriente descendente, después de atravesar la capa de aire relativamente cálido y seco donde se va acelerando, y tras evaporarse toda el agua en forma líquida, encuentra una capa estable, relativamente fría y húmeda, cerca de la superficie, pero suficientemente delgada para no impedir que la corriente llegue al suelo. El resultado es un repentino e intenso calentamiento del aire y, a menudo, disminución de la humedad en superficie". Su duración puede oscilar entre los cinco y los 30 minutos.

