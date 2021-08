https://mundo.sputniknews.com/20210816/las-razones-por-las-que-deberias-anadir-moras-y-frambuesas-a-tu-dieta-1115118326.html

Las razones por las que deberías añadir moras y frambuesas a tu dieta

16.08.2021

Fuentes de vitamina CTanto las moras como las frambuesas son ricas en vitamina C. Una porción de 100 gramos de las primeras contienen 21 miligramos de este nutriente, mientras que la misma cantidad de las segundas presentan poco más de 26 miligramos de la vitamina.Los adultos de entre 19 y 64 años necesitan 40 miligramos de vitamina C diariamente para mantener el buen funcionamiento del organismo, según el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido. Es decir, 100 gramos de moras o frambuesas suministran más de la mitad de la cantidad de este nutriente que nuestro cuerpo necesita en un día.La vitamina C es esencial para la síntesis de colágeno en el organismo y, por ende, su deficiencia afecta la salud de huesos, tejido conectivo y vasos sanguíneos. Este nutriente también ayuda en la cicatrización de heridas, la regeneración de la piel, la absorción del hierro, así como colabora para la reducción de los radicales libres.Potentes antioxidantesEstas bayas, además, son ricas en antioxidantes. Estos compuestos vegetales ayudan a las células a luchar y recuperarse del estrés oxidativo, el cual está relacionado con un mayor riesgo de padecer enfermedades como diabetes, cardiopatías e incluso cáncer, explica Healthline.Las moras y frambuesas son una excelente fuente de antioxidantes como las antocianinas, el ácido elágico y el resveratrol. De hecho, un estudio mostró que, entre las frutas de consumo común, son justamente las moras y las frambuesas, al lado de los arándanos y las granadas, las que tienen la mayor acción antioxidante.Ricas en fibrasAmbas las moras y las frambuesas son una buena fuente de fibras, incluidas las fibras solubles. Estas últimas son capaces de ralentizar el movimiento de los alimentos a través del tracto digestivo, lo que reduce el hambre y aumenta la sensación de saciedad. Por esta razón, estas bayas son grandes aliadas de aquellos que desean bajar de peso.Una alimentación baja en fibra podría resultar en problemas digestivos como hinchazón, estreñimiento y dolor de estómago. Es más, no consumir suficiente fibra podría incluso aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, subraya Healthline.Además, una dieta rica en fibra colabora para la reducción del colesterol y el control de los niveles de azúcar en la sangre. Asimismo, promueve un mejor funcionamiento intestinal.

