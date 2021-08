https://mundo.sputniknews.com/20210816/graban-a-ciempies-gigantes-comiendo-pajaros-1115104234.html

Graban a ciempiés gigantes comiendo pájaros

Graban a ciempiés gigantes comiendo pájaros

En una pequeña isla en el Pacífico Sur se encontraron ciempiés gigantes que cazan y comen pájaros. Los científicos aseguran que es bueno para la naturaleza. 16.08.2021, Sputnik Mundo

Los ciempiés fueron descubiertos en la isla deshabitada Phillip, parte del grupo de islas Norfolk. Según un nuevo estudio publicado en la revista The American Naturalist, la población de ciempiés de la especie Cormocephalus coynei de la isla es capaz de matar y comer hasta 3.700 polluelos de aves marinas al año.Se encontró que la dieta de esta criatura única, endémica de la isla Phillip, consiste en una proporción inusualmente alta de vertebrados, incluidos polluelos de aves marinas. Las grandes aves marinas de presa tienden a estar en la parte superior de la cadena alimentaria, pero este no es siempre el caso. Sin embargo, estos grandes artrópodos carnívoros pueden jugar un papel muy importante en el ecosistema isleño debido a su variada dieta.Estas criaturas crecen hasta 30,5 cm de longitud y están armadas con un potente veneno que está contenido en dos apéndices en forma de pinza llamados forcípulas. El veneno se usa para inmovilizar a la presa. El cuerpo de la escolopendra está protegido por fuertes placas que cubren cada uno de sus segmentos.En noches cálidas y húmedas, estos artrópodos se abren paso solos por el laberinto de madrigueras de aves marinas cubiertas por el suelo del bosque, guiándose en busca de presas con la ayuda de un par de antenas hipersensibles. La lista de víctimas de scolopendra es muy diversa: desde grillos hasta polluelos de aves marinas, geckos y eslizones. Incluso se comen los pescados que dejan caer los charranes negros Anous minuta, aves marinas que anidan en los árboles más altos.Los científicos filmaron el proceso de caza contra polluelos del tifón de alas negras Pterodroma nigripennis, después de haber pasado varios meses en la isla. Hay hasta 19.000 parejas de tifones de alas negras que anidan en la isla, y lo más probable es que la escolopendra no pueda causar daños graves a esta colonia.Al cazar vertebrados, asimilan los nutrientes obtenidos por las aves marinas en el océano y los distribuyen por la isla, alimentando las plantas. En cierto sentido, han tomado el lugar (o nicho ecológico) de los mamíferos depredadores que no habitan esta isla.

