https://mundo.sputniknews.com/20210816/gobierno-de-peru-advierte-sobre-intento-de-destituir-al-presidente-de-parte-del-congreso-1115129218.html

Gobierno de Perú advierte sobre intento de destituir al presidente de parte del Congreso

Gobierno de Perú advierte sobre intento de destituir al presidente de parte del Congreso

LIMA (Sputnik) — El ministro de Justicia de Perú, Aníbal Torres, afirmó que el Congreso tiene planeado destituir al presidente, Pedro Castillo, quien asumió el... 16.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-16T19:35+0000

2021-08-16T19:35+0000

2021-08-16T19:35+0000

américa latina

perú

pedro castillo

destitución

congreso de perú

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1d/1114610797_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d9dd8f47337bd4ed63abe9f08096bf40.jpg

"Lo hemos dicho desde el inicio, [los parlamentarios] no nos van a dejar trabajar. Van a buscar pretextos no solo para no dar la confianza (al gabinete), sino también para vacar [destituir] al presidente", dijo el funcionario en diálogo con la radio local RPP.Torres forma parte del primer gabinete de Castillo, el cual tendrá que comparecer el 26 de agosto ante el pleno del Congreso para exponer las políticas que se quieren implementar en las diferentes carteras.Luego de la comparecencia, el pleno tendrá que votar si da su apoyo al gabinete, ratificando así su nombramiento presidencial en el mecanismo constitucional conocido como "voto de confianza".Torres indicó que el parlamento tiene una actitud obstruccionista con el Ejecutivo y que persigue la intención final de buscar la destitución del jefe de Estado.

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

perú, pedro castillo, destitución, congreso de perú