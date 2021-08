https://mundo.sputniknews.com/20210816/fue-100-causado-por-personas-los-bomberos-luchan-contra-los-incendios-en-jerusalen-1115110229.html

"Fue 100% causado por personas": los bomberos luchan contra los incendios en Jerusalén

TEL AVIV (Sputnik) — Los bomberos continúan combatiendo incendios en cinco puntos del área de Jerusalén, los cuales arrasaron con 4.200 acres, cuadruplicando...

"Todo es negro, no hay verde", le dijo a la plataforma digital Walla un residente de Shoeva, un pueblo de la zona. "Es desgarrador", agregó.Unos 70 escuadrones del departamento de bomberos de Jerusalén, así como de los departamentos vecinos, intentaron combatir las llamas, pero el fuego permanece activo en varios lugares, debido a que las altas temperaturas, y los fuertes vientos ayudaron a que el fuego se extendiera rápidamente hacia el oeste de la ciudad."El incendio fue 100% causado por personas", aseguró el portavoz del Departamento de Bomberos, Dedi Simhi. Sin embargo, resaltó que aún no estaba claro si esto se hizo deliberadamente o por accidente. "Aún no lo sabemos", dijo, y agregó que "primero apagaremos el fuego y mañana comenzaremos nuestra investigación".El incendio llegó a las afueras del Centro Médico Eitanim, un centro psiquiátrico en las colinas de Jerusalén. Todos los pacientes fueron evacuados el 15 de agosto pero pudieron regresar este lunes 16.Dos personas desaparecieron como resultado de los incendios forestales, uno de ellos fue localizado.

