El escritor Sergio del Molino: "Las reacciones de editoriales oscilaban entre mierda y puta mierda"

Sergio del Molino (Madrid, 1979) se ha convertido en el ensayista más importante de España de los últimos años. La crítica lo ha calificado como el más... 16.08.2021, Sputnik Mundo

El autor revolucionó el panorama literario español con su libro La España vacía, en el que reflexiona sobre la convivencia entre los territorios diversos del país haciendo un retrato exhaustivo de la dicotomía entre las zonas rurales y las grandes urbes. El libro se tomó como un referente para los gurús que reivindican las virtudes de volver al pueblo y para hacer hincapié en la necesidad de poner el foco en una España que también existe.El tema se ha convertido en 'trending topic' en época de pandemia y teletrabajo, sin embargo, tal y como del Molino reconoce en esta entrevista, antes del boom "el tema de la España vacía no tenía en absoluto reciprocidad. Las respuestas de las editoriales oscialaban entre mierda y puta mierda".El escritor acaba de publicar el que podría considerarse la secuela de su best seller: Contra la España vacía, que ya se ha convertido en uno de los libros del año y en el que habla sin tabúes de los temas más polémicos del panorama político actual: el (peligroso) surgimiento de Vox y su irrupción en el Parlamento español, el independentismo catalán o las falacias en torno al ecologismo de postureo y la mistificación del entorno rural.Del Molino niega que la gente esté abandonando las ciudades: "Lo de volver al campo es un deseo muy parecido al de esa gente que dice que va a dejar de fumar o que va a dejar el trabajo al mes que viene porque no le gusta, pero nunca lo deja".

