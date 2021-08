https://mundo.sputniknews.com/20210816/el-enviado-ruso-para-afganistan-admite-que-la-caida-de-kabul-tomo-por-sorpresa-a-moscu-1115106280.html

El enviado ruso para Afganistán admite que la caída de Kabul tomó por sorpresa a Moscú

El enviado ruso para Afganistán admite que la caída de Kabul tomó por sorpresa a Moscú

MOSCÚ (Sputnik) — El enviado del presidente ruso para Afganistán, Zamir Kabúlov, reconoció que la toma de la capital afgana por los talibanes (organización... 16.08.2021, Sputnik Mundo

"Hasta cierto punto ha sido una sorpresa. Partíamos de que el ejército afgano, sea como fuere, opondría resistencia durante un tiempo", declaró Kabúlov a la estación de radio Ejo Moskvi.El diplomático, que encabeza el Segundo Departamento Asiático del Ministerio de Exteriores ruso, admitió que en Rusia habían "pecado de optimistas" al evaluar el grado preparación de las tropas afganas, entrenadas por Estados Unidos y sus aliados.El propio Kabúlov afirmó el 14 de agosto, un día después de la conquista de Kandahar, que "los talibanes aún no han tomado Kabul ni están en condiciones" de hacerlo.Hoy, el diplomático apuntó que en Rusia eran "conscientes de que esta fuerza, si no iba a tomar el poder en Afganistán a la larga, tendría protagonismo en el futuro".Preguntado por el apoyo con que contaron los talibanes, Kabúlov mencionó en primer término "ciertas fundaciones islámicas de la región del golfo Pérsico"; por lo que respecta a las armas, agregó, los muyahidines arrebataban una parte al enemigo en el transcurso de las operaciones militares o "las compraban tranquilamente desde depósitos del ejército y la policía afganas".Además, Kabúlov informó que el embajador de Rusia en Kabul, Dmitri Zhirnov, se reunirá el 17 de agosto con un coordinador de los talibanes para debatir en particular el tema de seguridad."Nuestro embajador .... se reunirá mañana [el 17 de agosto] con el coordinador de los dirigentes del talibán para examinar las garantías de seguridad, incluida nuestra embajada", dijo.Kabúlov informó que el perímetro externo de la embajada ya pasó bajo control de los talibanes.¿Reencarnación de ISIS?Moscú no tiene motivos para suponer que Afganistán con el movimiento talibán en el poder se transforme en una nueva reencarnación de ISIS (grupo terrorista prohibido en Rusia), declaró Kabúlov."No tengo tales recelos, pues he visto como los talibanes luchaban contra los combatientes de Daesh y luchaban sin piedad, a diferencia de los estadounidenses y la OTAN en su conjunto", dijo el diplomático.Kabulov reveló que los representantes del alto mando talibán en reiteradas ocasiones le aseveraron que su actitud ante los yihadistas es invariable: "no van a tomarles como prisioneros".Por su parte, el embajador de Rusia en Afganistán afirmó que los miembros de la legación rusa en Kabul no se sienten amenazados de momento y planean mantener su labor habitual.El portavoz de la oficina política de los talibanes, Suhail Shaheen, afirmó que el autodenominado Emirato Islámico de Afganistán ordenó a sus muyahidines que protejan vidas y bienes tras haber extendido su control a todas las ciudades importantes del país, incluida la capital.Dos semanas antes de finalizar la retirada de EEUU y sus aliados de Afganistán, los talibanes remataron su ofensiva contra las tropas gubernamentales con la entrada en Kabul y la toma de instalaciones clave, entre ellas el palacio presidencial y la sede la televisión nacional.El presidente afgano, Ashraf Ghani, abandonó el país pero su paradero se desconoce por ahora.De momento, las funciones ejecutivas quedaron en manos de un consejo de transición, pero los islamistas ya descartaron establecer un gobierno de transición, dejando claro que aspiran a un "traspaso completo".

