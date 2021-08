https://mundo.sputniknews.com/20210816/el-caso-de-jose-eduardo-ravelo-el-abuso-policial-y-el-porque-de-la-intervencion-de-amlo--1115118041.html

El caso de José Eduardo Ravelo, el abuso policial y el porqué de la intervención de AMLO

El caso de José Eduardo Ravelo, el abuso policial y el porqué de la intervención de AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que de ser necesario intervendrá en el caso del joven José Eduardo Ravelo, quien murió tras ser... 16.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-16T15:16+0000

2021-08-16T15:16+0000

2021-08-16T15:16+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108600/09/1086000982_0:0:2351:1322_1920x0_80_0_0_888b44a903d8d58cc908aca0f24477cc.jpg

En conferencia de prensa matutina este 16 de agosto, el presidente señaló que dará instrucciones a la Secretaría de Gobernación para que se atienda a la madre de la víctima e hizo un llamado a la justicia."La mamá del joven declaró que me iba a buscar, le mando decir que no hace falta porque voy a dar instrucciones a la secretaria de Gobernación para que atienda este asunto, que se vea la posibilidad de que el Gobierno de la República presente una denuncia ante la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos)", indicó AMLO.Los detalles del caso José EduardoEl caso de José Eduardo Ravelo, de 23 años y originario de Veracruz, ha causado indignación ante el presunto abuso policial al que fue sometido y el cual, señalan, originó su muerte.De acuerdo con datos presentados la Fiscalía del estado y María Echeverría, madre del joven, José Eduardo fue detenido el 21 de julio por policías municipales. Bajo el resguardo de los agentes fue golpeado, torturado y sufrió abuso sexual. El 3 de agosto falleció a causa de los golpes.El caso de José Eduardo se visibilizó luego de que su madre, María Echeverría, llevó el féretro de su hijo a las afueras del Palacio Municipal de Yucatán para exigir justicia ante los presuntos abusos cometidos.Con base en la versión de Echeverría, José Eduardo fue detenido arbitrariamente cuando se dirigía a una entrevista de trabajo; sin embargo, según aseguró el acalde de Mérida, Renán Barrera, en entrevista con W Radio, el joven se encontraba en estado inconveniente y alterando el orden público.En videos filtrados este fin de semana del día de la detención de José Eduardo, se observa el momento en que el joven es bajado de la camioneta policial con las manos en el cuello y presenta problemas para incorporarse. Tras varios minutos en el piso, un par de oficiales arrastran al joven al interior de los separos.¿Otro caso impune?Por el caso de José Eduardo, cuatro policías municipales fueron detenidos acusados de los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, violación agravada y tortura agravada.Los elementos de seguridad fueron liberados el pasado viernes 13 de agosto, luego de que el juez Primero de Control considerara que estas no había suficientes pruebas para la vinculación a proceso de los acusados.Al respecto, la Fiscalía del estado aseveró que interpondrá un recurso de apelación en contra de la resolución judicial.“Una vez presentada la apelación, el Juez de Control la remitirá al Tribunal Superior de Justicia del Estado para que se evalúen las pruebas presentadas y la decisión tomada por el Juzgador, tiempo durante el cual la Fiscalía proseguirá con la indagatoria de los hechos denunciados y que causaron la muerte del joven veracruzano a consecuencia de un síndrome de disfunción orgánica múltiple, secundaria a politraumatismo, tal como dictaminó un perito del Servicio Médico Forense de la FGE”, se lee en un comunicado.Este lunes, el 16 de agoto, la madre de José Eduardo se reunirá con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.

https://mundo.sputniknews.com/20200729/la-tortura-como-una-maquina-de-fabricar-culpables-en-mexico-1092242069.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andrés manuel lópez obrador, méxico