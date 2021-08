https://mundo.sputniknews.com/20210816/asi-se-vive-en-kabul-tras-la-toma-del-poder-por-parte-de-los-talibanes-1115126561.html

Así se vive en Kabul tras la toma del poder por parte de los talibanes

Ciudadanos afganos compartieron con Sputnik cómo es la actual situación en la capital del país tras la toma del poder por parte de los talibanes. 16.08.2021, Sputnik Mundo

El 15 de agosto los talibanes —organización terrorista proscrita en Rusia— tomaron el poder en Afganistán. Ashraf Ghani, presidente del país, abandonó Kabul sin negociar el traspaso del poder. Así es como se vive en la capital afgana a esas horas.Desorden en el aeropuertoSegún cuenta Walid*, residente de Kabul, "las personas no podían entender al principio lo que estaba pasando, todos se sorprendieron".El hombre afirma que, en las redes sociales y en los canales de televisión, "los talibanes ya han anunciado que proporcionarán seguridad a las personas, protegerán los bancos e instituciones" y que las personas pueden volver al trabajo "y, si es necesario, ponerse en contacto con los talibanes".Walid agrega, sin embargo, que "hay quienes hacen mal, golpean a la gente, invaden sus casas"."Hay acciones de este tipo por parte de los talibanes. Aunque los talibanes dicen que no son ellos, estas personas les acompañan. Este comportamiento preocupa a las personas. Los talibanes tratan a las personas de manera diferente en cada distrito", concluye el hombreEscondido en casaAbdul*, un científico afgano que defendió su tesis en Turquía y actualmente trabaja en Kabul, se mantiene en su casa con su familia y, según afirma, "no pueden salir a la calle porque hay rebeldes talibanes en todas partes".Abdul coincidió que multitudes se han ido al aeropuerto capitalino en un intento de dejar el país, en particular, el científico dice que lo hicieron algunos funcionarios gubernamentales, al temer por su vida."Los talibanes detienen a la gente en la calle y les piden documentos de identificación. Están buscando funcionarios, tienen una lista de funcionarios que han trabajado para las autoridades afganas. Ellos conocen bien esta información. Por lo tanto, no podremos escondernos en la casa durante mucho tiempo", subraya.El académico pide a Turquía que apoye al pueblo afgano y ayude a evacuar a los ciudadanos."Países como Estados Unidos y el Reino Unido han evacuado a afganos que regresaron a casa después de recibir educación en sus países y los ayudaron aquí. También le pedimos a Turquía que garantice nuestra seguridad, que nos ayude a sacarnos", dice el científico, antes de agregar que aunque logre irse, desearía volver a su país en el futuro.Miedo en el aireFátima*, una ciudadana rusa que vive en Kabul, comparte que le han aconsejado no salir a la calle en los próximos días hasta que la situación en la capital se estabilice.La rusa comparte que, de momento, las redes de internet siguen funcionando sin problemas, pero que existen rumores de que pronto se desconectarán. En cuanto al suministro de energía eléctrica, comparte que "la luz funciona de forma intermitente"."Estuvieron despegando aviones toda la noche de ayer y también por la mañana. Tengo miedo de ir a la ciudad", concluye Fátima.Sin restriccionesFahim*, quien también vive en Kabul, relata que "un 95% de las tiendas, comercios, supermercados" están cerrados. Tampoco funcionan las escuelas, los bancos y las agencias gubernamentales."Las mujeres, los niños y los jóvenes se quedan en casa. En la calle hay principalmente personas de mediana edad. Ayer la situación era mala. Cuando iba a casa anoche, había muchos pastunes que corrían y hablaban su propio idioma. Estaban por todas partes. No se sabe en absoluto de dónde vinieron", comparte.El hombre considera, sin embargo, que "la situación no es mala".Fahim también comenta el desorden en el aeropuerto capitalino, en donde, según cuenta, se encuentran unas 2.000 personas, entre hombres, mujeres y niños, muchos sin sus documentos o pertenencias."Quieren irse. Nadie se los llevó, algunas personas murieron. Canadá dijo que estaba evacuando a 20.000 afganos, por lo que las personas fueron al aeropuerto con la esperanza de que se las llevaran", explica.*Por razones de seguridad, los nombres de las personas se han cambiado.

