Arrestado un español por robar figuras de 'Star Wars'

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 19 años en Gijón (Asturias) por sustraer de un trastero 250 figuras de la saga cinematográfica 'Star Wars'. La... 16.08.2021, Sputnik Mundo

Se podría definir como un robo intergaláctico. Pero, no ha sucedido en lo alto de la bóveda celeste, sino en Asturias. En concreto, en la ciudad de Gijón. Allí, un joven ha sido arrestado por apoderarse de una serie de piezas y figuras de coleccionista de la saga Star Wars, según ha confirmado la Policía Nacional.La investigación arrancó tiempo atrás con la denuncia de un vecino del barrio de Nuevo Gijón. Este comunicó que su colección de 250 piezas de la famosa serie fílmica había sido sustraída del trastero, situado en el sótano de su vivienda. Precisamente, la puerta del habitáculo no estaba forzada y no presentaba signos de violencia para acceder al interior. El conjunto de las figuras desaparecidas superaba los 2.500 euros de valor.A pesar de lo silencioso del robo, las piezas no volaron a otro rincón del espacio. Los agentes de la Policía Nacional hallaron que la mayoría de los objetos robados habían sido vendidos a través de distintos portales de compra venta de artículos de segunda mano en los últimos tres meses. Dicho acto llevó a los investigadores directamente al ladrón.La persona que había colocado las figuras en la red era un joven de 19 años que contaba con antecedentes policiales. Poseía una llave manipulada que le permitió acceder al trastero sin forzar la entrada. Los miembros del cuerpo de seguridad detuvieron al presunto delincuente, acusado de un robo con fuerza.Además de atrapar al supuesto autor de la sustracción, los policías lograron recuperar las piezas arrebatadas a su propietario. Se puede decir que "la fuerza los acompañó".

