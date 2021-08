https://mundo.sputniknews.com/20210816/afganistan-un-pais-tomado-por-el-terrorismo-1115126039.html

Afganistán, un país tomado por el terrorismo

Afganistán, un país tomado por el terrorismo

Afganistán abre un nuevo capítulo en su historia, esta vez bajo el control del movimiento Talibán. Mientras, los afganos desesperados intentan salir del país... 16.08.2021, Sputnik Mundo

Todo el territorio de Afganistán, incluida la capital, Kabul, está bajo control del movimiento Talibán que se hace llamar hoy Emirato Islámico de Afganistán (proscrito en Rusia por considerarse una organización terrorista).Dos semanas antes de finalizar la retirada de EEUU y sus aliados de Afganistán, los talibanes remataron su ofensiva contra las tropas gubernamentales con la entrada en Kabul el domingo y la toma de instalaciones clave, entre ellas el Palacio Presidencial y la sede la televisión nacional.Pese a los pronósticos, no encontraron resistencia alguna de parte de las tropas gubernamentales.El presidente afgano, Ashraf Ghani, abandonó el país "para prevenir la masacre", según su declaración", y se encuentra en paradero desconocido en este momento.Mientras tanto, circulan imágenes donde se ve a la población desesperada intentando salir.Desde su cuenta de Telegram, la portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova, criticó que Estados Unidos guarde silencio y no cumpla sus promesas de proteger los derechos humanos ante el clamor de ayuda por parte de la población afgana.La apuesta por el diálogo en VenezuelaEl primer encuentro entre el Gobierno y la oposición venezolana terminó con la firma de un memorándum de entendimiento que establece "la necesidad de poner el bienestar del pueblo venezolano en el centro de atención", "acordar las condiciones necesarias para que se lleven a cabo los procesos electorales consagrados en la Constitución con todas las garantías", "la necesidad de que sean levantadas todas las sanciones contra el Estado venezolano”, "rechazar cualquier forma de violencia política contra el país, su Estado e instituciones", "proteger la economía nacional" y "garantías para la implementación, seguimiento y verificación de lo acordado"."Poner en el centro la estabilización del país, el aislamiento de la violencia, el levantamiento de las sanciones, el respeto de la soberanía son puntos básicos fundamentales que confirman cómo el Gobierno Bolivariano, el chavismo en este último tiempo, marcado por una agenda de cambio de régimen, por operaciones mercenarias de todo tipo, ha logrado mover el tablero político hacia una posición en defensa de las instituciones venezolanas y del Estado. Estos son elementos positivos", resalta Serafino.Otro de los puntos que se ha destacado de este primer encuentro ha sido el reconocimiento que se ha hecho al Gobierno de Nicolás Maduro y a la institucionalidad venezolana."Si leemos políticamente lo que ha supuesto el memorándum de entendimiento nos damos cuenta de que es la sepultura, el fin del denominado Gobierno interino encabezado por Juan Guaidó. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla: en la firma del memorándum, el sector de Guaidó firma como Plataforma Unitaria de Venezuela, mientras que Jorge Rodríguez (el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela) firma como representante del Gobierno Bolivariano de Venezuela. Eso ya certifica a escala internacional que el Gobierno legítimo es aquel que dirige el presidente Nicolás Maduro, y que el sector de Guaidó y otras oposiciones representan eso: una oposición política con algunos espacios de poder, cada vez más mermados, pero no son una administración política ni nacional. Así que todo lo que pudiera ser la implicación narrativa, simbólica, jurídica de este Gobierno fake ha quedado ya desplomado en la propia firma del memorándum de entendimiento", asegura Serafino.Eurasia-América Latina: alianza con futuroEl gran potencial de las relaciones económico-comerciales entre Eurasia y Latinoamérica viene reflejado en numerosos estudios, entre ellos una reciente investigación conjunta de la Comisión Económica Euroasiática [CEE] y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] que define las áreas más prometedoras de la cooperación bilateral.Consultado por Octavo Mandamiento, el director del Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia, Dmitri Razumovski, indicó que a día de hoy la CEE –regulador del mercado común integrado por Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán– tiene "acuerdos marco prácticamente con todos los bloques de integración de América Latina", así como con "muchos países" de la región, donde se concede cada vez más importancia al destino Eurasia.Por ejemplo, así es el caso de Uruguay. Su canciller, Carolina Ache, calificó a la Unión Económica Euroasiática [UEE] –cuyo Producto Interior Bruto crecería este año casi el 4%, según estimaciones de la CEE –como una región "prioritaria" para el comercio de la nación suramericana.En este contexto, Razumovski resaltó que Rusia podría ser una puerta de entrada de exportaciones latinoamericanas en los otros países de la UEE.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

