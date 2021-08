https://mundo.sputniknews.com/20210815/tres-alimentos-de-origen-vegetal-con-mas-proteina-que-la-carne-de-res-1115094357.html

Tres alimentos de origen vegetal con más proteína que la carne de res

Tres alimentos de origen vegetal con más proteína que la carne de res

La carne de res es, quizás, lo primero que viene a la cabeza cuando se habla de alimentos ricos en proteínas. Sin embargo, muchos productos de origen vegetal... 15.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-15T10:48+0000

2021-08-15T10:48+0000

2021-08-15T10:48+0000

estilo de vida

verduras

alimentación

carne

proteínas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/06/1092329673_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_fec527ec2077186b4fc12fd912a4ca72.jpg

Las proteínas son parte esencial de una dieta equilibrada. Estos nutrientes ayudan a desarrollar los músculos, provocan saciedad y estimulan el metabolismo, por lo que son grandes aliados a la hora de bajar de peso.A menudo, la carne de res se considera una de las principales fuentes de proteína. Una porción de 100 gramos de carne picada —compuesta de un 80% de carne y de un 20% de grasa— tiene 17,1 gramos de proteína. Esta misma porción contiene 254 calorías, de las cuales 68,8 son de proteína. Es decir, la carne picada 80/20 contiene un índice del 27% de proteína por caloría, detalla el portal Eat This, Not That! (ETNT).Sin embargo, muchas legumbres, verduras y otras fuentes de proteínas vegetarianas poseen incluso más proteínas por caloría. Estos son algunos de esos alimentos:LentejasLas lentejas, por ejemplo, tienen un 31% de proteína por caloría, detalla el portal. No solo eso, sino que son mucho más ricas en fibras, con un total de 7,9 gramos por cada porción de 100 gramos. Al ingerir esta cantidad de lentejas, las mujeres consumirán un 19,6% de la dosis diaria recomendada de proteína, mientras los hombres, un 16,1%, agrega el portal.EspinacaEsta verdura es muy baja en calorías y muy rica en proteínas. Su índice de proteína por caloría alcanza sorprendentes 50%, subraya ETNT. La espinaca es, además, una excelente fuente de importantes nutrientes para el buen funcionamiento del organismo, como el hierro, el calcio y las vitaminas A, C y K.ChampiñonesEn términos de porcentaje de proteínas por calorías estos hongos comestibles seguramente están en el podio, con un 56%, subraya el portal. Además, debido a su textura carnosa, pueden ser un sustituto perfecto de la carne en hamburguesas, tacos y muchos otros platos.

https://mundo.sputniknews.com/20210105/proteina-de-insectos-el-futuro-del-sector-agricola-1094031150.html

https://mundo.sputniknews.com/20201125/descubren-una-proteina-capaz-de-prolongar-la-vida-y-combatir-la-vejez-1093621537.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

verduras, alimentación, carne, proteínas