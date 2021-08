Ronaldo se convierte en blanco de críticas luego de que Messi se unió al PSG

"La Juventus no tiene el delantero clásico. Ronaldo no lo es, juega para sí mismo, no para el equipo. La defensa de zona permitió que muchos jugadores jugaran durante mucho tiempo, incluso más de 30 años. No es casualidad que el rendimiento del Atalanta, que juega con casi cuatro hombres, haya crecido exponencialmente en los últimos años",al hablar de las opciones de ataque del club.