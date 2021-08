https://mundo.sputniknews.com/20210815/el-principe-harry-regresa-al-reino-unido-acompanado-de-un-equipo-de-filmacion-1115096295.html

El príncipe Harry regresa al Reino Unido acompañado de un equipo de filmación

El príncipe Harry regresa al Reino Unido acompañado de un equipo de filmación

Tras alejarse de su familia e irse a vivir a Estados Unidos, el príncipe Harry visitará el Reino Unido a finales de año. Esta vez, el hijo menor de Carlos... 15.08.2021, Sputnik Mundo

El príncipe pasará un fin de semana en Nottinghamshire con el objetivo de liderar la planificación de la próxima edición de Invictus Games, una competencia militar para veteranos enfermos o heridos. Celebrados por primera vez en 2014, estos juegos internacionales fueron ideados por Harry.Según fuentes cercanas al evento, citadas por el tabloide The Express, el príncipe estará acompañado de un pequeño equipo de filmación mientras se dirige a algunos de los participantes del evento en Stanford Hall, el centro de rehabilitación del Ejército británico para soldados heridos.Las imágenes registradas en el Reino Unido se utilizarán para producir Heart of Invictus, un documental de Netflix acerca de la competencia. Harry y su esposa, Meghan, firmaron un acuerdo con el gigante del entretenimiento hace cerca de un año. Si bien se desconocen las cifras exactas, se estima que el contrato valga entre unos 100 y 150 millones de dólares.Se espera que, durante su venidera visita a su tierra natal, Harry se reúna con su abuela, la reina Isabel II. No se sabe, sin embargo, si el duque de Sussex se encontrará con su hermano mayor, el príncipe William, antes de regresar a su casa en California.Si bien Harry rompió todos sus lazos con el Ejército Británico cuando decidió abandonar sus obligaciones reales a principios de 2020, mantiene su papel de liderazgo en los Invictus Games. El príncipe sirvió en las líneas de las Fuerzas Armadas de su país y llegó incluso a participar de dos campañas en Afganistán.

