Video: un cable de seguridad frena a un F-22 en un aterrizaje de emergencia

Video: un cable de seguridad frena a un F-22 en un aterrizaje de emergencia

Un caza F-22A de la Fuerza Aérea de Estados Unidos presentó una emergencia durante un vuelo el 11 de agosto y necesitó realizar un aterrizaje con la ayuda de... 14.08.2021, Sputnik Mundo

Al presentar un problema no especificado durante el vuelo, la aeronave del Escuadrón de Cazas 199 de la Guardia Nacional Aérea de Hawái regresó a la base conjunta Pearl Harbor-Hickam, informa el medio The Drive.En las imágenes del incidente compartidas en las redes sociales es posible ver el caza utilizar su gancho de parada para engancharse al llamado cable de detención en la pista y, de esa manera, lograr una rápida desaceleración.La maniobra es "realmente una vista bastante rara", apuntó The Drive antes de agregar que son pocas las imágenes disponibles públicamente del F-22 realizándola.Según el medio, es larga la lista de emergencias en vuelo —IFE, por sus siglas en inglés— que pueden resultar en la necesidad de un aterrizaje con cable de parada. Van desde problemas hidráulicos o del tren de aterrizaje hasta un mal funcionamiento en el sistema de control del ambiente de la aeronave. Se pueden utilizar también en algunas operaciones de campo cortas.

