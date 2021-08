https://mundo.sputniknews.com/20210814/venezuela-habilita-mas-centros-de-vacunacion-contra-el-covid-19-con-apoyo-de-cuba-1115074271.html

Venezuela habilita más centros de vacunación contra el COVID-19 con apoyo de Cuba

Venezuela habilita más centros de vacunación contra el COVID-19 con apoyo de Cuba

Miles de venezolanos son inmunizados cada día contra el COVID-19 en los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) creados por la revolución bolivariana junto con... 14.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-14T00:13+0000

2021-08-14T00:13+0000

2021-08-14T00:13+0000

américa latina

reportajes

cuba

venezuela

vacunación

médicos

covid-19

pandemia de coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1115073282_0:228:1281:948_1920x0_80_0_0_3d3df41e604fdcb0a0141f191fb8e287.jpg

El Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Amelia Blanco, ubicado en una zona céntrica de la capital venezolana, recibe desde el pasado 26 de julio a más de 1.000 personas por día convocadas por el Sistema Patria, la plataforma digital creada por el Gobierno de Venezuela para la asignación de ayudas sociales a la población.Esta vez, a los usuarios de la plataforma no les aparece en su teléfono móvil un mensaje de texto indicando que "llegó un bono" o algún otro pago especial, sino que debe acudir a un centro de vacunación masiva para inmunizarse contra el COVID-19."Para vacunarse, las personas seleccionadas por la plataforma Patria deben presentar aquí el mensaje de texto y su cédula laminada, más nada; y los adultos mayores que no hayan podido registrarse o no tengan teléfono nosotros los priorizamos, porque son de alto riesgo y debemos vacunarlos igual", explica a Sputnik la doctora Minerva Simoza, funcionaria del Área de Salud Integral Comunitaria del Gobierno venezolano y responsable del centro de vacunación masiva.Los CDI son centros pertenecientes a la red de atención primaria de la salud, que junto con los consultorios populares y los centros de alta tecnología fueron creados por la revolución bolivariana con la cooperación de Cuba. Son cerca de 600, distribuidos en todos los estados del país, que prestan —según su complejidad— servicios de quirófano, hospitalización, guardia, enfermería, endoscopia, laboratorio clínico, rayos X, oftalmología y rehabilitación, entre otros.El pasado 25 de julio, el presidente Nicolás Maduro anunció la habilitación de 125 CDI como centros de vacunación contra el COVID-19, y el Amelia Blanco fue el primero en activarse en la capital venezolana.Alexei Álvarez, director por la parte cubana de este centro de diagnóstico, señala a Sputnik que la brigada de la isla caribeña adscrita al CDI cuenta con 56 colaboradores involucrados todos con el centro masivo de vacunación sin afectar ninguno de los servicios médicos que brindan diariamente.A vacunar "con o sin bloqueo"Venezuela inició el pasado 29 de mayo un proceso de vacunación masiva contra el coronavirus, a través del cual han recibido al menos una dosis del fármaco más de tres millones de personas, según cifras divulgadas recientemente por el ministro venezolano de Salud, Carlos Alvarado.El plan masivo de vacunación tiene como meta la inmunización, a finales de 2021, del 70% de la población venezolana, unos 22 millones de habitantes, por lo que el gobierno se ha propuesto contar con al menos 400 centros permanentes de vacunación, uno por cada municipio del país."Nosotros le exigimos al imperio que levante el bloqueo, porque ciertamente ha impedido que nos lleguen más vacunas, pero con bloqueo o sin bloqueo nosotros vamos a seguir atendiendo a nuestro pueblo. Fíjate que seguimos avanzando y vacunando, inmunizando a nuestra gente para vencer a este otro enemigo que es el COVID", le aseguró a Sputnik Minerva Simoza, quien es especialista en salud pública.El Gobierno venezolano viene denunciando que la asfixia económica promovida por el bloqueo de Estados Unidos contra el país impide la adquisición regular de vacunas y exige el desbloqueo de sus cuentas en el exterior para destinarlos a la compra de fármacos anticovid.En junio, el Gobierno de Venezuela denunció que pese a haber cancelado la totalidad de sus compromisos con el mecanismo Covax para la adquisición de 11 millones de vacunas, las mismas no fueron enviadas.Personas vacunadas agradecen cooperación cubanaAndrés Blanco llegó al CDI tras el segundo llamado realizado a través de la plataforma Patria. Hace varios meses, este comerciante de 73 años de edad decidió no acudir a una jornada de inmunización convocada para adultos mayores "porque tenía muchas dudas sobre los efectos secundarios de las vacunas"."Pero me di cuenta que esto es muy importante, que se trata de nuestra salud y que no sabemos hasta cuándo vaya a perdurar la pandemia. Por eso, valoro mucho el esfuerzo que hacen los médicos cubanos, sobre todo ahora ante una pandemia terrible", comentó Blanco a Sputnik en la puerta del CDI, tras recibir la vacuna china Sinopharm.Por su parte, Mariana Arzola, de 65 años de edad, se siente "agradecida" por haberse vacunado, luego de "mucho esperar"."Me siento bien, muy bien, todo lo que queremos es que se vaya la pandemia", agregó.Otro de los entrevistados por Sputnik en el centro de vacunación es José Álvarez, trabajador en una ferretería.

https://mundo.sputniknews.com/20200928/lecciones-de-la-medicina-cubana-para-el-mundo-el-caso-de-venezuela-1092935104.html

cuba

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Hernán Cano https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1114137614_126:0:1156:1030_100x100_80_0_0_2e6dd8bff7ef7b55cc9e8d18e9148da5.jpg

Hernán Cano https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1114137614_126:0:1156:1030_100x100_80_0_0_2e6dd8bff7ef7b55cc9e8d18e9148da5.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Hernán Cano https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1114137614_126:0:1156:1030_100x100_80_0_0_2e6dd8bff7ef7b55cc9e8d18e9148da5.jpg

reportajes, cuba, venezuela, vacunación, médicos, covid-19, pandemia de coronavirus