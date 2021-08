https://mundo.sputniknews.com/20210814/rusia-desmiente-las-declaraciones-del-reino-unido-sobre-la-situacion-con-la-bbc-en-moscu-1115085210.html

Rusia desmiente las declaraciones del Reino Unido sobre la situación con la BBC en Moscú

MOSCÚ (Sputnik) — Las declaraciones de los funcionarios británicos sobre la situación con la corporación pública de radio y televisión BBC en Rusia resultan... 14.08.2021

Rusia decidió, según se informó antes, no renovar el visado de Sarah Rainsford, la corresponsal de la BBC en Moscú, como respuesta a las acciones del Reino Unido que discriminan a los medios rusos. La periodista debe abandonar el país antes del 31 de agosto. Londres considera que esos pasos empeoran la situación con la libertad de prensa en el país euroasiático.La diplomática destacó que la historia del conflicto entre los medios rusos y británicos dura desde 2019, cuando un periodista de una agencia de noticias rusa y sus familiares tuvieron que abandonar el Reino Unido sin esperar a que terminaran sus visados y sin ninguna explicación de semejante acción.Zajárova advirtió que los intentos de los medios rusos de enviar a otros corresponsales para reemplazar a ese representante del gremio tampoco tuvieron éxito, y recordó que Moscú denunció repetidamente el carácter inaceptable de semejantes enfoques, advirtiendo que se verá obligado a responder de una manera similar.Según la diplomática, ese paso "no tiene nada que ver con una violación a la libertad de expresión".

Guido Osvaldo

No son galgos son podencos hablan y dicen falsedades y verdades a medias no son profesionales de la prensa escrita son agentes secretos con fachada literaria con ellos tuvimos y estamos luchando en mi país Cuba. Echarlos es poco debían ser juzgados por calumnia y desinformación contra el país que les da un visado para informar hechos relevantes no para espiar a favor de una potencia extranjera. Que se vaya, que de vayan, estos elementos no son bien recibidos en ningún país que de respete

0