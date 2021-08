https://mundo.sputniknews.com/20210814/reino-unido-planea-cerrar-su-mision-diplomatica-en-afganistan-1115090119.html

Reino Unido planea cerrar su misión diplomática en Afganistán

Reino Unido planea cerrar su misión diplomática en Afganistán

LONDRES (Sputnik) — El Reino Unido se prepara para evacuar a su embajador Laurie Bristow desde Afganistán, y cesar su misión diplomática en ese país ante el... 14.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-14T23:55+0000

2021-08-14T23:55+0000

2021-08-14T23:55+0000

internacional

reino unido

afganistán

oriente medio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106978/32/1069783248_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_ba40c1427e624203b0302f95a39d4aac.jpg

"No mantendremos presencia diplomática. No hay seguridad de que los talibanes respeten garantías algunas", dijo la fuente.Según el medio, el Gobierno británico teme que los insurgentes se apoderen de la capital afgana, Kabul, dentro de "unos pocos días".A su vez, el periódico The Sunday Telegraph comunicó que el embajador será evacuado del país centroasiático el 16 de agosto.El Ministerio de Defensa del Reino Unido indicó antes que el personal diplomático británico en Afganistán había sido recortado hasta los empleados encargados de prestar servicios relacionados con la concesión de visados a aquellos que necesitan abandonar el país inmediatamente. También, se planeaba trasladar el trabajo de la embajada desde Kabul a un sitio más seguro.Los talibanes continúan su ofensiva imparable contra las tropas gubernamentales mientras las tropas de EEUU y la OTAN se preparan para concluir el 31 de agosto su retirada de Afganistán, tras dos décadas de presencia militar.Desde el 6 de agosto, los muyahidines se apoderaron de una veintena de capitales provinciales y, según algunas estimaciones, controlan hoy más de dos tercios del territorio afgano.

https://mundo.sputniknews.com/20210813/el-reino-unido-asegura-que-regresaria-a-afganistan-si-reaparece-al-qaeda-1115043452.html

https://mundo.sputniknews.com/20210814/la-embajada-de-eeuu-en-afganistan-ordena-a-su-personal-destruir-documentos-secretos-1115080858.html

reino unido

afganistán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

reino unido, afganistán, oriente medio