Estos alimentos 'dañinos' en realidad no son tan malos para la salud

Los problemas de salud e incluso el sobrepeso no son causados ​​por un alimento específico, explica la endocrinóloga y nutricionista rusa Elena Máslova. Si la persona mantiene una dieta equilibrada, en la que se planea el consumo de calorías y la ingesta de alimentos se equilibra con su gasto de energía, no hay problema en consumir alimentos que, a menudo, se consideran malos para la salud.El café, por ejemplo, es una excelente fuente de antioxidantes, subraya la médica en una entrevista con el medio Prime. Es más, existe incluso evidencia científica de que una cierta cantidad de café diaria puede reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca.La moderación es también clave en el consumo de mantequilla. Pese a su alto contenido calórico, este producto no puede considerarse nocivo, ya que es una fuente de ciertas vitaminas liposolubles, pone de relieve Máslova. La mantequilla, sin embargo, se debe ingerir en cantidades muy pequeñas, apunta.El helado se puede comer sin culpa, siempre y cuando se haga sin exageración. Este postre es rico en proteínas, además de ser una excelente fuente de nutrientes como el calcio y el fósforo, los cuales tienen un importante papel en la salud de los huesos y dientes. Es más, el helado aumenta los niveles de serotonina, un neurotransmisor también conocido como la hormona de la felicidad, destaca la endocrinóloga y nutricionista Anna Krivoshéyeva.Sin embargo, es importante no olvidarse de que el helado es altamente calórico y rico en grasas y azúcares. Por tanto, es aconsejable dar preferencia al helado natural con una mínima cantidad de aditivos, conservantes y aromas artificiales.Otro alimento que no es nocivo, pese a la mala fama que tiene son las pastas. Krivoshéyeva pone de relieve que la pasta forma parte de la dieta mediterránea, la cual puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes, apuntan estudios.Otro alimento que tampoco es malo para la salud son las palomitas de maíz, las cuales se vuelven nocivas gracias a los aditivos artificiales."El maíz natural (incluso en forma cocida) es un grano integral y es una fuente importante de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes esenciales. Para obtener el máximo beneficio, es importante recordar comer palomitas de maíz sin aditivos y con un mínimo de cantidad de sal", subraya Krivoshéyeva.Ambas médicas coinciden que lo más importante para mantener la buena salud es evitar los excesos a la hora de consumir un alimento.

