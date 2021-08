https://mundo.sputniknews.com/20210814/en-bolivia-buscan-legalizar-200000-autos-ingresados-de-contrabando-1115075967.html

En Bolivia buscan legalizar 200.000 autos ingresados de contrabando

En la última década, al menos 200.000 vehículos ingresaron ilegalmente de países vecinos. Ante los crecientes controles de la Aduana, los dueños de autos sin... 14.08.2021

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en Bolivia hay 2,1 millones de vehículos en circulación. De esta cifra, al menos 400.000 son autos indocumentados, conocidos popularmente como chutos, que fueron ingresados ilegalmente de países vecinos, según la Cámara Automotor de Bolivia (CAB).Insólitamente, los dueños de estos vehículos se movilizaron en todo el país para exigir al Gobierno de Luis Arce que los legalice, como ya se lo había hecho en 2011.Dentro del MAS se perciben dos corrientes. Una conciliadora, encabezada por algunos legisladores, quienes proponen legalizarlos mediante una ley, así contribuyen a las arcas del Estado.Por otro lado, el viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, afirmó que quienes se manifestaron públicamente por la legalización de los "chutos" hicieron "apología del delito".Quienes se encargan de internar vehículos ilegalmente tienen un poder destacable. Muchas comunidades de la frontera los defienden cuando las autoridades quieren detenerlos. También tienen poderío bélico, por ello son habituales los enfrentamientos armados entre los militares que patrullan las fronteras y los chuteros.El diputado Héctor Arce mantiene una neutralidad más cercana con la conciliación: "Son 200.000 autos ilegales en Bolivia, que en gran medida se utilizan para delinquir", dijo a Sputnik. Amparado en informes policiales, afirmó que estos vehículos —al no tener papeles— son ideales para cometer asaltos y para raptar personas, mayormente mujeres.Sin embargo, gran parte de estos vehículos fueron adquiridos por familias campesinas, que los utilizan para llevar sus productos a las ferias municipales. Si un auto cuesta en el mercado formal 20.000 dólares, los chuteros se lo pueden traer a la puerta de su casa por 5.000 dólares, con patente y papeles también chutos, comentó el legislador.¿Hacia la segunda nacionalización de 'chutos'?En 2011, el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) decidió nacionalizar todos los vehículos indocumentados. En ese momento eran 69.000: "La ley decía claramente que esa era la única vez. Pero bueno, no se ha logrado controlar las fronteras y la ilegalidad ha persistido".Según el diputado, sería inviable para el Estado incautar 200.000 autos, considerando el conflicto social que ello acarrearía, porque gran parte de los dueños dependen de los rodados para trabajar.Días atrás, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, fue consultado sobre este tema en conferencia de prensa. Sostuvo que en estos días el país afronta problemas más urgentes que el planteo de los propietarios de chutos.El bloqueo que no fueEl 25 de julio pasado, la Aduana Nacional y la Policía ejecutaron en todo el país el Plan Candado. Como resultado, incautaron 155 chutos. Esto motivó las protestas de los propietarios de vehículos sin papeles, quienes se manifestaron en poblaciones de todo el país. Para inicios de agosto preveían empezar una protesta nacional con bloqueo de caminos.En sus pronunciamientos, paradójicamente exigían al Gobierno nacional mayor control en las fronteras, para evitar la llegada de estos autos.Cox les advirtió muy seriamente que serían reprimidos si cortaban una carretera. Y les volvió a recordar que estaban haciendo apología del delito. Además, dijo públicamente que sus principales dirigentes ya estaban identificados, lo cual sería de utilidad para avanzar en las investigaciones hasta desbaratar estas redes encargadas de internar autos ilegalmente.Con tal grado de impunidad se manejan los chuteros, que en redes sociales como Facebook (la más popular en Bolivia) el comprador puede elegir su propio auto ilegal, que en muchos casos fueron robados en sus países de origen."El Gobierno nacional persigue a toda la gente que se dedica a este comercio ilegal. Es mucho el descaro, se llegan a ofrecer servicios a través de redes sociales", dijo el diputado. Y agregó: "Ofrecen placas clonadas, documentos, papeles; se ofrecen a traer el tipo de vehículo que se desee y lo llevan al lugar que el cliente pida".A raíz del seguimiento por las redes sociales, las autoridades ejecutaron una serie de operativos en todo el país: "Se han secuestrado cerca de 500 motorizados. Y se sigue haciendo el control de este comercio", aseguró Arce.¿Cuál sería la solución?"Hay dos propuestas interesantes: que estos vehículos se nacionalicen y circulen solamente en su jurisdicción municipal, para no abarrotar los centros urbanos", comentó el legislador del MAS.Otra propuesta es que el vehículo en cuestión "tenga un único dueño, de modo que no pueda ser transferido ni vendido a otra persona".Para Arce es una posibilidad que se debe pensar. Sobre todo si se considera que las arcas del Estado, afectadas por la pandemia de COVID-19, necesitan ingresos para mantener al país en pie.

