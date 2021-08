https://mundo.sputniknews.com/20210813/se-eleva-a-2-la-cifra-de-victimas-mortales-por-una-explosion-en-un-autobus-en-rusia-1115042868.html

Se eleva a 2 la cifra de víctimas mortales por una explosión en un autobús en Rusia

Se eleva a 2 la cifra de víctimas mortales por una explosión en un autobús en Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — Las autoridades rusas elevaron a dos la cifra de víctimas mortales por la explosión que se produjo anoche en un autobús en la ciudad de... 13.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-13T07:23+0000

2021-08-13T07:23+0000

2021-08-13T07:23+0000

rusia

explosiones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1115042841_0:98:993:656_1920x0_80_0_0_6bda4ab6d1a48b5d95829e3dbe1d669b.jpg

"Malas noticias. Otra víctima, una mujer nacida en 1966, sucumbió en el [hospital de urgencias] BSMP 1. Mis condolencias a familiares y amigos", escribió el gobernador de Vorónezh, Alexandr Gúsev, en su canal de Telegram.El funcionario prometió que más tarde ofrecerá detalles sobre las ayudas materiales para las víctimas.Por la mañana, el Ministerio de Salud informó de una víctima mortal, también una mujer, y 18 heridos, entre ellos tres graves, ocho de mediana consideración y siete que recibieron atención ambulatoria.El Comité Antiterrorista de Rusia está examinando varias hipótesis a raíz de la explosión; por su parte, el Comité de Investigación abrió un caso por prestación de servicios que no cumplen con los requisitos de seguridad.Algunos medios informaron de la detonación de un cilindro de gas supuestamente instalado en el vehículo, pero un portavoz de la empresa transportista dijo a Sputnik que "era un autobús diésel, de los que no pueden cambiar a gas" y que no presentaba defectos técnicos.

https://mundo.sputniknews.com/20210812/un-testigo-comparte-desgarradores-testimonios-sobre-la-explosion-del-autobus-en-rusia-1115031516.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, explosiones