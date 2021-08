https://mundo.sputniknews.com/20210813/se-busca-no-encuentran-a-la-asociacion-de-abducidos-por-los-alienigenas-de-espana-para-legalizarla-1115051451.html

¡Se busca! No encuentran a la Asociación de abducidos por los alienígenas de España para legalizarla

¡Se busca! No encuentran a la Asociación de abducidos por los alienígenas de España para legalizarla

El Ministerio del Interior reconoció a la asociación pero no la ha inscrito en el Registro Nacional de Asociaciones porque no ha podido localizar a sus... 13.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-13T14:58+0000

2021-08-13T14:58+0000

2021-08-13T14:58+0000

españa

asociación

alienígenas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107480/65/1074806529_0:47:1147:692_1920x0_80_0_0_bb852f1b1d619732ae63cd0d68792342.jpg

La notificación a este asociación se realizó el 5 de agosto, pero no se puedo hacer llegar la notificación a la entidad "por causas no imputables a la Administración".Es decir, que el Ministerio del Interior legalizó la asociación, pero no pudo localizar a sus responsables para comunicárselo, por lo que no la inscribirá en el Registro Nacional de Asociaciones.Esta inscripción es lo que garantiza que una asociación se constituya legalmente y también es un requisito indispensable para poder acceder a subvenciones o ayudas económicas.Tras lo sucedido Twitter se ha propuesto "hacer su magia" y los usuarios de la red social han convertido a "Asociación de Abducidos" y "alienígenas España" en tendencia nacional. Eso sí, tirando de humor.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

asociación, alienígenas