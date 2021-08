https://mundo.sputniknews.com/20210813/presidente-de-mexico-pide-perdon-por-catastrofe-de-la-conquista-de-hace-500-anos-1115067720.html

Presidente de México pide perdón por "catástrofe" de la conquista de hace 500 años

Presidente de México pide perdón por "catástrofe" de la conquista de hace 500 años

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció disculpas el viernes a las víctimas de la "catástrofe" de la... 13.08.2021

Tras un sitio de más de dos meses, los españoles apoyados por tlaxcaltecas y otros pueblos originarios que pagaban tributo a los mexicas, también conocidos como aztecas, tomaron la capital prehispánica que estaba en una isla del lago de Texcoco, sobre cuyo lecho desecado se levantó la Ciudad de México, el 13 de agosto de 1521."No debemos aceptar que el poder militar, la fuerza bruta, triunfe sobre la justicia (…) que solo reine e impere la igualdad, la paz y la fraternidad universal", expresó el jefe de Estado.Recreación del templo mayorEn la plaza del Zócalo, frente al Palacio Nacional, residencial presidencial y la Catedral Metropolitana, el mandatario indicó que la lección que dejó la conquista es que "nada justifica imponer por la fuerza a otras naciones o culturas un modelo político, económico, social o religioso en aras del bien de los conquistados o con la excusa de la civilización".Acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, el mandatario inauguró una reproducción del Templo Mayor de la capital mexica, descubierto en 1978 durante la construcción de obras de electrificación en la capital.La colonización que fundó la Nueva España en el actual territorio mexicano, dijo el gobernante, "es un signo de atraso, no de civilización".Reconoció además que "varios pueblos originarios como los totonacas, los tlaxcaltecas, los otomíes, los de texcocos y otros, y no 110 naciones, ayudaron a Cortés a tomar Tenochtitlán".Pero enseguida expresó que estos "gestos", resultado de las alianzas de españoles con pueblos sometidos por el imperio mexica, "no deben servir para justificar las matanzas llevadas a cabo por los conquistadores ni resta importancia a la riqueza cultural de los vencidos".Afirmó también que siempre serán un riesgo para la humanidad "las conquistas, invasiones y guerras que derivan en afectaciones culturales, sociales y daños colaterales".El jefe del Ejecutivo hizo un llamado a que las naciones y líderes se comprometan a la no repetición de los actos cometidos contra los pueblos originarios en 1521.La plaza principal del Zócalo frente al Palacio Nacional, residencia presidencial, y la Catedral Metropolitana, ha sido engalanada con reproducciones de dioses prehispánicos mexicas y una reproducción a escala del Templo Mayor encontrado a un lado del actual Palacio Nacional.

