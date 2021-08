https://mundo.sputniknews.com/20210813/presidente-de-argentina-pide-perdon-por-celebrar-reunion-social-durante-confinamiento-1115066264.html

Presidente de Argentina pide perdón por celebrar reunión social durante confinamiento

Presidente de Argentina pide perdón por celebrar reunión social durante confinamiento

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto Fernández, pidió disculpas al reconocer que participó en el festejo de cumpleaños que realizó en... 13.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-13T20:38+0000

2021-08-13T20:38+0000

2021-08-13T20:38+0000

américa latina

argentina

alberto fernández

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109030/77/1090307773_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_e1e0f266488610f3f5fd770d37a67b4b.jpg

"El 14 de julio, Fabiola convocó una reunión con sus amigos, un brindis que no debió hacerse hecho; me doy cuenta de que no debió haberse hecho, y lamento que haya ocurrido, claramente lo lamento", señaló el mandatario durante un acto desde la ciudad bonaerense de Olavarría.

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

argentina, alberto fernández, covid-19