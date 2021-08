Organizaciones sociales de Ecuador pedirán al Gobierno que congele el precio de combustibles

https://mundo.sputniknews.com/20210813/organizaciones-sociales-de-ecuador-pediran-al-gobierno-que-congele-el-precio-de-combustibles-1115050153.html

Según el diario El Universo, este lunes está previsto una reunión entre varios colectivos para elaborar un plan de propuestas y presentarlo a las autoridades.El 11 de agosto, trabajadores, maestros, estudiantes, transportistas e indígenas de Ecuador protagonizaron en Quito una movilización en contra del incremento de los precios de los combustibles.El presidente de la Unión General de Trabajadores (UGTE), José Villavicencio, dijo que durante la manifestación que se realizó el 11 de agosto fue "exitosa", lo que "demostró que hay un sector importante que le está exigiendo al Gobierno correcciones en las decisiones que está tomando".Villavicencio indicó que el presidente Guillermo Lasso debería congelar por decreto ejecutivo los precios de los combustibles al precio actual.El 11 de agosto Lasso reiteró que su Gobierno no va a eliminar ningún decreto que permita el incremento del precio de los combustibles."No vamos a derogar, no lo vamos hacer. Eso le causaría un grave daño al Ecuador. Si lo derogamos se cae lo que hemos logrado en materia económica y de imagen internacional. Sube el riesgo país, las tasas de interés y se pierde más dinero de lo que puede costar el ajuste del precio de combustibles cada mes. Seamos sensatos", dijo Lasso al portal 4Pelagatos.Por su parte, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, consideró que el Gobierno "ha decidido continuar y sostener la misma política de [Lenín] Moreno (2017-2021), condicionado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El pueblo ecuatoriano no soportaría un levantamiento, pero tampoco soporta una economía devastada como lo que tenemos hoy".Iza fue uno de los líderes de las protestas que durante 12 días, en octubre de 2019, convulsionaron a Ecuador y paralizaron completamente a la capital del país, en la que se dieron actos vandálicos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la nación.Dichas protestas fueron en rechazo a la decisión del Gobierno de Moreno de eliminar los subsidios a los combustibles, que posteriormente fue derogada para terminar con las movilizaciones que dejaron al menos 12 personas muertas.

