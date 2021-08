https://mundo.sputniknews.com/20210813/operativo-en-el-sur-de-venezuela-para-vacunar-a-trabajadores-de-empresas-estatales-basicas-1115038164.html

Operativo en el sur de Venezuela para vacunar a trabajadores de empresas estatales básicas

Operativo en el sur de Venezuela para vacunar a trabajadores de empresas estatales básicas

CARACAS (Sputnik) — La Corporación Venezolana de Guayana (CVG) realiza un operativo para vacunar contra el COVID-19 a los trabajadores de las 49 empresas... 13.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-13T00:02+0000

2021-08-13T00:02+0000

2021-08-13T00:32+0000

américa latina

venezuela

vacunación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/14/1108835090_0:238:3071:1965_1920x0_80_0_0_31728295e5b2024371325c5bd11d1c82.jpg

Los trabajadores de las industrias básicas de Venezuela dijeron a esta agencia que la vacunación es para ellos un alivio, pues desde que se inició la pandemia se han mantenido trabajando pese al riesgo."Uno ve esto como un alivio, porque uno ha estado trabajando todo este tiempo y cuidándose, pero uno siempre está expuesto a ese virus", señaló un empleado de la empresa Bauxilum a esta agencia.Desde las 6:00 los trabajadores realizaban una larga fila a las puertas de la CVG, algunos para aplicarse la primera dosis de Sinophram, y otros para la segunda."A mí en abril ya me dio el COVID-19, me hice el examen y a los 10 días fue positivo, pero fue fuerte para respirar, la falta de oxígeno, pero gracias a Dios que a través de la empresa nos vamos a vacunar, es importante estar vacunado, porque a mí me dio y la verdad es que no se lo deseo a nadie", indicó a esta agencia Néstor Becker, trabajador de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor).En este operativo están incluidos trabajadores activos, jubilados y también adultos mayores, y se espera que en las próximas semanas se puedan sumar también los familiares de los trabajadores.

https://mundo.sputniknews.com/20210811/gobierno-y-covax-deben-terminar-fase-administrativa-para-que-vacunas-lleguen-a-venezuela-1114992569.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

venezuela, vacunación