https://mundo.sputniknews.com/20210813/ni-dinero-ni-bitcoin-toyota-permite-pagar-por-sus-nuevos-autos-con-maiz-o-soja-en-brasil-1115040856.html

Ni dinero, ni bitcóin: Toyota permite pagar por sus nuevos autos con maíz o soja en Brasil

Ni dinero, ni bitcóin: Toyota permite pagar por sus nuevos autos con maíz o soja en Brasil

No es ningún secreto que los autos son caros, sobre todo con la crisis de los chips que se está viviendo. Si eres un agricultor en un país menos adinerado, te... 13.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-13T03:46+0000

2021-08-13T03:46+0000

2021-08-13T03:46+0000

economía

toyota

soja

compañías

maíz

motor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108685/29/1086852967_0:234:2811:1815_1920x0_80_0_0_e26c6514bfb32771c2235caaff415e23.jpg

¿No tienes dinero? No hay problema. Solo tienes que traer tus cosechas, ya que el fabricante japonés ahora está aceptando ciertos granos como pago por sus autos en Brasil. Sí, Toyota aceptará literalmente maíz o soja en lugar de dinero físico o digital, informa Istoe Dinheiro.Se trata de un programa llamado Toyota Barter que se puso en marcha de modo experimental en 2019 y es realmente sencillo, pues funciona como un trueque. Eso sí, con ciertas condiciones.Ante todo, la elección de modelos con esta modalidad de pago es limitada a tres modelos: la camioneta Hilux, el todoterreno Fortuner (conocido como SW4 en Brasil) y el SUV Corolla Cross.La segunda condición tiene que ver con los granos que un comprador potencial querrá usar para comprar un Toyota nuevo. Un agricultor primero lleva las cosechas a Toyota y luego a una empresa de terceros, NovaAgri. Esta, a su vez, se asegura de que fueron cultivadas de forma sostenible, y luego se entrega el coche.El comunicado de prensa portugués no indica exactamente la cantidad de maíz o soja que se necesitaría para comprar estos vehículos, solo que Toyota "[consideraría] el valor de mercado de las bolsas". Eso significa que se necesitarían toneladas del material, algo que está fuera de alcance para los que tienen un simple huerto.Otra condición tiene que ver con la ubicación geográfica. Toyota está llevando a cabo el programa en un número limitado de estados brasileños, pero el fabricante de automóviles afirma que el 16% de sus ventas directas provienen de la industria agrícola. Así que es muy probable que este programa sea una forma de aumentar aún más esa cuota de mercado, y es posible que se amplíe a otras regiones en el futuro.Por ahora este programa está disponible en los estados de Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Piauí y Tocantins. Los siguientes estados que Toyota contempla para expandir el programa son: Paraná, São Paulo y Mato Grosso del Sur.Es importante señalar que Toyota no impone la condición de que los autos sean empleados únicamente para el trabajo o labores agrícolas. El comunicado de prensa afirma que estos vehículos son para "[agricultores] que siempre han visto el Hilux como un objetivo personal o para su negocio".Eso significa que, aunque compres uno de estos autos con maíz o soja, no tienes que transportar esas cosas en ella. Simplemente disfruta de ellos.

https://mundo.sputniknews.com/20210726/toyota-prohibe-la-reventa-de-sus-nuevos-land-cruiser-por-motivos-de-seguridad-1114494662.html

https://mundo.sputniknews.com/20210622/culmina-la-epica-prueba-de-durabilidad-del-toyota-hilux-de-la-forma-mas-violenta--video-1113433294.html

https://mundo.sputniknews.com/20210627/fotos-kamaz-muestra-su-poderosa-volqueta-hercules-unica-en-rusia-1113590661.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

toyota, soja, compañías, maíz, motor