Moscú aboga por implicar a Irán y la India en el proceso de paz afgano

SAMBEK, RUSIA (Sputnik) — Rusia aboga por implicar a otros países, en particular Irán y la India, en el proceso de negociaciones sobre Afganistán, declaró el... 13.08.2021, Sputnik Mundo

"Estamos interesados ​​en que los iraníes se unan [al proceso de paz], y en etapas posteriores otros países, en particular la India", dijo Lavrov ante la prensa.Entrega de pasaportes rusos a los habitantes de DonbásAdemás, Lavrov afirmó que Rusia no viola el derecho internacional al expedir pasaportes rusos a los habitantes de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.El ministro resaltó que nadie cuestiona la doble nacionalidad de los húngaros, polacos o rumanos que viven en Ucrania desde hace decenas de años."La Convención Europea de Derechos Humanos dice que cada Gobierno tiene autoridad para decidir quién tiene el derecho de ser su ciudadano", subrayó Lavrov.Además, el canciller señaló que según "otros convenios" cualquier persona tiene derecho a elegir su nacionalidad.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó el 24 de abril de 2019 un decreto para expedir de manera "simplificada" pasaportes rusos a los habitantes de Donbás.Según el presidente, Rusia no desea crearle problemas a Ucrania y se trata de un asunto meramente humanitario, ya que la situación con los derechos civiles en Donbás traspasa todos los límites.Poco después se abrieron centros de entrega de pasaportes en la fronteriza provincia rusa de Rostov y el 14 de junio de 2019, los primeros habitantes de Donetsk y Lugansk recibieron pasaportes rusos mediante el procedimiento simplificado.

