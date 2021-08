https://mundo.sputniknews.com/20210813/la-historia-sin-fin-del-coronavirus-1115054504.html

La historia sin fin del coronavirus

MOSCÚ (Sputnik) — A pesar de que muchos pensábamos que para esta época las cosas cambiarían y estaríamos en mejores condiciones frente a la pandemia, la... 13.08.2021, Sputnik Mundo

salud

organización mundial de salud (oms)

covid-19

pandemia de coronavirus

Ni la apuesta decidida de los gobiernos ni la aplicación de varias vacunas o el mantenimiento de medidas de control, han podido poner freno al COVID-19, que ya ha afectado a más de 200 millones de personas en el mundo y ha provocado la muerte de más de 4,3 millones.Una pandemia que no deja inconmovible a nadie y que, a pesar de las masivas campañas de vacunación en muchos países, sigue poniendo en jaque a gobiernos y economías.Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya se han administrado más de 4.428 millones de vacunas en todo el mundo, pero más del 80 por ciento se han destinado a países de ingresos altos y medios.Si en algún momento creímos que para este agosto estaríamos cerca de la normalidad, pues esos pensamientos se los llevó el viento.OMS pesimista"Si seguimos a este ritmo para comienzos del próximo año superaremos los 300 millones de casos", comentó el miércoles en una rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.El directivo resaltó que la semana pasada la OMS informó de 200 millones de casos por COVID-19, "solo seis meses después de que el mundo superara los 100 millones de casos notificados. Y sabemos que el número real de casos es mucho mayor".Cifras alarmantesLos números no son para nada optimistas pues en muchos países y regiones hay un aumento e incluso se registran cifras topes, como es el caso de México que el jueves 12 de agosto confirmó 24.975 nuevos casos de COVID-19 en 24 horas, la mayor cifra diaria reportada en toda la pandemia, mientras que los contagios pasan los 3 millones desde marzo de 2020.El 11 de agosto se supo que los territorios franceses de ultramar registran cifras récord de contagios por el coronavirus.En tanto, esta semana la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza informó de un incremento de los casos diarios de COVID-19 con respecto a la semana precedente, pues el miércoles se notificaron 2.120 nuevos casos de coronavirus, mientras que una semana atrás ese indicador se situaba en 1.059.En Italia, el 12 de agosto se contabilizaron 7.270 infectados en 24 horas, frente a los 6.968 del día anterior, mientras el total desde el inicio de la pandemia asciende a 4.420.429, según el último boletín del Ministerio de Sanidad.Este 13 de agosto, Rusia registró 22.277 nuevos positivos de COVID-19 y 815 fallecimientos a causa de esta enfermedad en la última jornada, el máximo en lo que va de la pandemia, informó el centro operativo nacional para la lucha contra el coronavirus.Por su parte, Japón renovó el jueves el máximo diario con 18.822 casos en un día. Y este viernes, la capital japonesa registró 5.773 nuevos positivos de coronavirus en 24 horas, lo que supone la cifra más alta desde el inicio de la pandemia, comunicó la agencia Kyodo.Y no tan malosPor suerte no todo es malo y algunas naciones confirman un descenso de los casos, al menos en las últimas jornadas. Por ejemplo Brasil, donde la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) destinadas a pacientes graves de COVID-19 están en su menor índice desde octubre.La Sanidad española comunicó el 12 de agosto de 17.410 nuevos contagios de COVID-19 y 87 fallecidos más por la enfermedad. La incidencia acumulada descendió 20 puntos respecto a la jornada anterior y bajó de los 500 casos: 483,12 casos por cada 100.000 habitantes durante los últimos 14 días.Alemania también notificó un descenso de los casos respecto a la jornada precedente. Mientras que la India registró 40.120 casos de infección por el virus SARS-CoV-2 en las últimas 24 horas, unos mil menos que el día anterior, y 585 muertes asociadas, según el Ministerio de Salud. La víspera fueron notificados 41.195 nuevos contagios y 490 decesos; y el martes, 28.204 y 373, respectivamente.La realidad es que agosto no está siendo todo lo bueno que se esperaba respecto a la pandemia y con la incidencia de la variante delta, el mundo está amenazado con seguir afectado por el SARS-CoV-2 al menos por un tiempo más.

