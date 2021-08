https://mundo.sputniknews.com/20210813/ine-vigilara-la-votacion-en-general-motors-en-mexico-para-evitar-problemas-con-eeuu-1115063756.html

INE vigilará la votación en General Motors de México para evitar problemas con EEUU

INE vigilará la votación en General Motors de México para evitar problemas con EEUU

El Instituto Nacional Electoral (INE) de México vigilará el proceso de votación que se llevará a cabo en la planta de General Motors ubicada en Silao... 13.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-13T20:08+0000

2021-08-13T20:08+0000

2021-08-13T20:10+0000

américa latina

eeuu

t-mec

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106601/18/1066011838_0:0:2268:1276_1920x0_80_0_0_b9299a9f0fd084eaa7b1aae69428cf46.jpg

El proceso, que se llevará a cabo los próximos 17 y 18 de agosto, también contará con la presencia de integrantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de sindicatos internacionales de Estados Unidos y Canadá, y de supervisores de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).Esto ocurre después de que Estados Unidos interpusiera una queja por presuntas irregularidades en los derechos laborales de los trabajadores, acordados en el T-MEC, ocurridos el pasado 21 de abril cuando se realizó la primera votación para elegir líder sindical, por lo que la elección tuvo que ser anulada. Sin embargo, ésta no ha sido la única queja señalada por la Oficina del Representante Comercial de EEUU (USTR).Durante el segundo semestre de 2021, solicitó a México revisar la situación de los empleados de la fábrica de autopartes de Tridonex ubicada en Matamoros, Tamaulipas, después de que recibieran una petición de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) que alegaba que a trabajadores de dicha planta se les había negado su derecho de libre asociación y negociación colectiva.Robo y destrucción de boletasLa administración de Joe Biden, a través de la Representación Comercial de Estados Unidos, documentó que la madrugada del 21 de abril en la planta de General Motors "hubo robo y destrucción de boletas, inutilización del material electoral en el local sindical de resguardo impidiendo el acceso de las autoridades y que el cómputo de votos inició a la mitad de la jornada abriendo paquetes de manera indebida para negarse a entregar los 3 mil 435 votos emitidos ", compartió el diario Milenio.Además, describe, se observaron actos de violencia e intimidación para impedir el voto y la presencia de personas ajenas al sindicato; los empleados no recibieron un ejemplar impreso del contrato colectivo de trabajo que iban a legitimar, por lo que no sabían por qué estaban votando; también se impidió la participación de la Secretaría del Trabajo, notarios y observadores.Añade que la votación no se desahogó en lugares, fechas y horario establecidos en la convocatoria; no hubo resguardo de las actas de votación, las listas ni las boletas, las cuales tampoco se foliaron ni sellaron, y se permitió que votaran personas no identificadas.

https://mundo.sputniknews.com/20210811/mexico-no-necesita-que-le-digan-que-hacer-tatiana-clouthier-se-dirige-a-eeuu-1114999474.html

https://mundo.sputniknews.com/20210717/eeuu-contra-mexico-y-canada-reglas-de-la-industria-automotriz-ponen-en-riesgo-el-exito-del-t-mec-1114194539.html

eeuu

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, t-mec, méxico