https://mundo.sputniknews.com/20210813/fidel-castro-en-fotos-y-testimonios-a-95-anos-de-su-natalicio-en-cuba-1115070848.html

Fidel Castro en fotos y testimonios, a 95 años de su natalicio en Cuba

Fidel Castro en fotos y testimonios, a 95 años de su natalicio en Cuba

En el 95 aniversario del natalicio de Fidel Castro se inauguró la muestra fotográfica "Fidel en Revolución" en La Habana, con imágenes compiladas por el... 13.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-13T23:18+0000

2021-08-13T23:18+0000

2021-08-13T23:26+0000

américa latina

reportajes

cuba

fidel castro

revolución cubana

natalicio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108275/24/1082752448_0:374:2492:1775_1920x0_80_0_0_81584924561bd84de1aea19d7a93161c.jpg

Nicolai Chiguir, primer corresponsal de la agencia TASS soviética en Cuba, reunió una significativa colección de imágenes vinculadas a Fidel Castro, líder histórico de la Revolución, y los primeros acontecimientos, discursos, medidas y acercamientos con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).Algunas de esas instantáneas conforman hoy "Fidel en Revolución", una exposición homenaje al aniversario 95 del natalicio de Fidel Castro (13 de agosto de 1926) en el Memorial José Martí de La Habana, junto con otras imágenes, compiladas por el propio Chiguir, pertenecientes a la por entonces joven Prensa Latina, así como al estudio del reconocido fotógrafo Alberto Korda (1928-2001) y al Servicio de Información del Palacio Presidencial.Chiguir seleccionó 73 cuadros, exhibidos por primera vez en 2009 en Moscú, capital de Rusia, en el aniversario 50 de la Revolución, y donados un año más tarde por su hija Valentina. No obstante, en el Memorial solo hay expuestos 31 cuadros, los más relacionados con los vínculos históricos entre la URSS y el Comandante en Jefe.Algunos acontecimientos recogidos por Nicolai fueron la visita de Fidel Castro a los alumnos del internado en Playa Girón, en 1960; la visita del cosmonauta soviético Yuri Gagarin, en 1961; la Segunda Declaración de La Habana en la Plaza de la Revolución, en 1962; su encuentro con amigos soviéticos en la década de 1970 y una recepción en la Embajada de la URSS, por la misma época.El historiador ratificó que aquel apoyo fue desinteresado y quizás la muestra más grande de una colaboración diferente entre un país desarrollado y una nación pobre durante varias décadas."A eso se debe en mucho la supervivencia de la Revolución. Creo que esta exposición es un homenaje digno de reconocimiento de esa hermandad y amistad", finalizó.El Fidel que conoció la Brigada Henry ReeveEl doctor Juan Dupuy Núñez, uno de los fundadores del Contingente Médico Internacional para el enfrentamiento a desastres y graves epidemias Henry Reeve, recuerda que en junio de 2002, cuando ejercía como jefe del Programa Integral de Salud en Eritrea, África, Fidel se reunió con los 18 jefes de misiones médicas de aquel entonces."[Castro] me hizo 149 preguntas del país donde laboraba, especialmente, sobre los pacientes desposeídos que atendíamos. Al finalizar el intercambio, enfatizó en la ayuda a ese territorio africano y la necesidad de fundar allí una escuela de medicina, institución inaugurada tiempo después para la formación de profesionales de la salud", aseguró a Sputnik.El líder de la Revolución Cubana se le acercó y le dijo: "Te he preguntado más por ser el país del que menos conocía, tenemos que ampliar la ayuda", recordó Dupuy.En 2005, fue convocado para asistir a las víctimas del huracán Katrina, en Estados Unidos. Según Dupuy luego de una intensa preparación y a la espera de la decisión del Gobierno estadounidense, la cual nunca llegó, fue oficialmente fundado el contingente Henry Reeve por el comandante en jefe.Rápidamente entraron en acción y la presencia física de Fidel en todo momento los comprometió en el cumplimiento de cada una de las misiones asignadas. El primer destino del grupo recién creado fue Guatemala, donde intensas lluvias provocaron inundaciones y deslaves.Cuenta Dupuy que cuando regresaba a la capital de la nación centroamericana, luego del despliegue de una de las brigadas, recibió una llamada de Cuba, en la cual le comunicaban que el dirigente había preguntado por él."Le dijeron que yo estaba en Guatemala en la atención de los damnificados, entonces indicó que debía partir para Pakistán al frente de la brigada médica y reclamó, de esa manera, mi regreso inmediato a la isla para liderar al personal sanitario que asistiría a las víctimas del devastador terremoto", señaló.Evocó también aquella despedida en 2005, los mensajes de confianza y, sobre todo, el respeto a los credos nacionales que aconsejaba a cada una de las brigadas enviadas a Pakistán, responsables luego de la atención a más de 1,8 millones de pacientes durante los siete meses que permanecieron en el país asiático.Fidel en la Universidad de La Habana"Creo que soy de una generación privilegiada. No tenía la edad suficiente para luchar por el triunfo de la Revolución durante la dictadura de Fulgencio Batista, pero sí para ya con 13 años, en 1961, involucrarme en la Campaña de Alfabetización desde la Sierra Maestra", puntualizó a Sputnik el historiador Pedro Pablo Rodríguez.Cuando regresaron de enseñar a leer y escribir en zonas apartadas, durante un acto en la Plaza de la Revolución, el 22 de diciembre de ese año, los jóvenes corearon: "Fidel, Fidel, ¡dinos qué otra cosa tenemos que hacer!". Él contestó: "Pues tienen que estudiar, el país precisa de muchas personas preparadas".En algunas oportunidades, Fidel dialogaba sobre temas y conflictos internacionales que no mencionaba en sus discursos públicos y también sobre otros medulares en la década de 1960 como la denominada Crisis de Octubre. Para el investigador titular aquella etapa constituyó una clase de educación política."Quería conocer nuestras opiniones y qué haríamos ante determinadas situaciones difíciles. En ocasiones exclamaba: 'Mira, has afirmado una cosa en la cual yo no he pensado'. Incluso, nos decía '¿quieren irse conmigo a la nueva planta de yogurt?' Y estábamos con él hasta las cuatro de la mañana. Unas horas más tarde acudíamos todos medio dormidos a las clases", narró.Lo más significativo de aquellos encuentros, sentenció Rodríguez, fue percibir la condición humana del dirigente revolucionario; además del líder que más de un millón de cubanos veían y ovacionaban en la Plaza, Castro era un hombre que advertía los problemas y señalaba, frente a aquellos jóvenes, las debilidades de la mayor de las Antillas."Valoro mucho su eticidad y, en la medida en la cual estudié más la obra del apóstol José Martí, cuánto había del intelectual en Fidel. No era un mero, había asimilado su obra para aplicarla en la vida cotidiana. Nos comunicaba, asimismo, cuando leía un libro de botánica, física o una novela; fue de los primeros que nos habló de Cien Años de Soledad y de su autor, Gabriel García Márquez", contó Rodríguez.

https://mundo.sputniknews.com/20210118/las-vacunas-y-las-brigadas-henry-reeve-los-exitos-de-cuba-en-la-lucha-contra-coronavirus-1094150033.html

https://mundo.sputniknews.com/20210512/enfermeros-cubanos-contra-la-pandemia-soldados-de-blanco-en-la-linea-roja-1112119172.html

https://mundo.sputniknews.com/20210813/1115055064.html

https://mundo.sputniknews.com/20210216/cuba-una-de-las-tres-patrias-del-nobel-colombiano-gabriel-garcia-marquez-1106971386.html

Espace Infini EL COMANDANTE FIDEL A PESAR DE SUS ERRORES COMO HUMANO FUE UN HOMBRE INTEGRO Y COMO POLITICO UN GRAN ESTADISTA Y LA UNION SOVIETICA A PESAR DE SUS ERRORES PUDO HABERSE REZARCIDO Y MEJORAR EN TODOS LOS NIVELES PERO LLEGO EL TRAIDOR DE GORVACHEV Y DESBARRANCO TODO AHORA EL MUNDO ES UNA PORQUERIA PEOR QUE ANTES... 0

1

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Danay Galletti Hernández https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

Danay Galletti Hernández https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Danay Galletti Hernández https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

reportajes, cuba, fidel castro, revolución cubana, natalicio