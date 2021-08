https://mundo.sputniknews.com/20210813/el-eterno-presente-otra-vision-a-la-desaparicion-forzada-en-mexico-1115058698.html

'El eterno presente', un documental que propone otra visión a la desaparición forzada en México

'El eterno presente', un documental que propone otra visión a la desaparición forzada en México

El documental 'El eterno presente' del mexicano Ignacio Rosaslanda se sumó a la reciente producción cinematográfica que aborda la mayor crisis de derechos... 13.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-13T17:22+0000

2021-08-13T17:22+0000

2021-08-13T17:23+0000

américa latina

desaparición forzada

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1b/1092919708_0:237:2592:1695_1920x0_80_0_0_deab7f8c2d2975c697fc5eee0b62f9a4.jpg

Con una maestría en cine por la Universidad Iberoamericana, Ignacio Rosaslanda fue uno de los estudiantes que participó en el movimiento que se generó a partir del famoso incidente que ocurrió en 2012 cuando Enrique Peña Nieto visitó la Ibero para hacer campaña como candidato del PRI a la presidencia de la República. El político fue cuestionado por los estudiantes que le gritaron "ladrón", "asesino", "Atenco no se olvida", entre otras cosas. Tras este rechazo público el político fue obligado a retirarse de las instalaciones de esa Casa de estudios privada."A partir de ahí me involucré a cubrir movimientos sociales con documentales. Eso definió mi ruta, porque antes me interesaba la ficción y las producciones en set, pero entonces me cautivó la realidad y todo lo que estaba ocurriendo en ese momento en el país", señaló.Dos años más tarde, la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa (Guerrero) y las búsquedas que las familias de los adolescentes comenzaron a realizar de manera autónoma ante la dilación de las autoridades, lo que provocó un sismo en el movimiento de familiares de desaparecidos en el país.La expresión más evidente de ese movimiento tomó forma en la Brigada Nacional de Búsqueda convocada por María Herrera y su familia (que tiene cuatro hijos desparecidos). Comenzó su trabajo en distintos puntos del país a partir de mediados del año 2016 y articuló esfuerzos aislados que las familias sostenían en distintos puntos de la República, por medio de la Red de enlaces nacionales."Tras varios años de trabajo, pensé que me había falta cubrir este movimiento, busqué contacto y me integré a la tercera Brigada Nacional, que se realizó en Sinaloa", contó Rosaslanda en entrevista con Sputnik.El registro de esa experiencia nutre el mediometraje bautizado El eterno presente que puede verse gratuitamente hasta el 15 de agosto, en la plataforma de Filminlatino.Documentar acompañandoEl realizador de 32 años contó que abordar este tema requirió de un acercamiento particular.Ese tiempo de búsqueda definió la forma que caracteriza el documental, que se mantiene una discreta distancia de los hechos, desde la que se observa y se escucha a las familias organizarse para buscar."Concluí que la mejor manera de aproximarme al tema era a través de la escucha, procuré no hacer entrevistas sino simplemente estar allí y transmitir una sensación de acompañamiento, en la tradición del cine directo", dijo Rosaslanda a Sputnik.Así también, el documental se narra a partir de diálogos entre los personajes de cada escena, sin que prácticamente ninguno de ellos hable directamente hacia la cámara. El realizador explicó que esto "aportaba una textura diferente que hasta entonces no había escuchado"Desde el año 2017 a la fecha, particularmente en los últimos dos años, ha habido una creciente producción cinematográfica en torno a la temática. Muestra de ello es el estreno de los documentales Volverte a ver dirigido por Carolina Corral que retrata el trabajo realizado en Morelos, Te nombré en silencio de José María Espinosa filmado en el norte de Sinaloa, No sucumbió la eternidad de la periodista Daniela Rea; Expiatorio, de Manuel Acuña (producido en la escuela de San Antonio de los baños, Cuba) o los trabajos de Tatiana Huezo, Tempestad (competidor por México en los premios Óscar y Goya) y Ausencias, por mencionar algunos.A esta lista de documentales se sumó recientemente también una ficción, Sin señas particulares, de Fernanda Valadez, actualmente en exhibición en salas de cine en México.Rosaslanda regresó a trabajar nuevamente con el tema a comienzos del año 2020, cuando se llevó a cabo la quinta Brigada Nacional de Búsqueda, al norte del estado de Veracruz, en torno a Papantla y Poza Rica, dónde cosechó material que se incluirá en un nuevo largometraje."El tema tiene bastantes años entre nosotros, pero el cine siempre llega un poco tarde porque los procesos de producción toman años. Me gusta este boom de realizaciones, pero hace falta socializar las reflexiones sobre cómo no agotar narrativamente el tema. Esta problemática va a durar muchos años y es nuestra tarea ocuparnos de renovar la mirada siempre, para mantener el tema presente y al público involucrado", concluyó.

https://mundo.sputniknews.com/20180927/ayotzinapa-deuda-enrique-nieto-gobierno-estudiantes-1082318567.html

https://mundo.sputniknews.com/20210723/como-la-irresponsabilidad-de-la-fiscalia-obliga-a-abrir-fosas-comunes-en-morelos-1114449015.html

https://mundo.sputniknews.com/20200225/familias-de-desaparecidos-senalan-que-mexico-vive-una-crisis-forense-inedita-en-el-mundo-1090577891.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Eliana Gilet https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109042653_234:0:1087:853_100x100_80_0_0_637fb80526b31d02afa1b7312845d4fc.jpg

Eliana Gilet https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109042653_234:0:1087:853_100x100_80_0_0_637fb80526b31d02afa1b7312845d4fc.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Eliana Gilet https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109042653_234:0:1087:853_100x100_80_0_0_637fb80526b31d02afa1b7312845d4fc.jpg

desaparición forzada, méxico