El clan Werthein: quiénes son los nuevos reyes de la televisión latinoamericana

La televisión puede ser algo del pasado para muchos fanáticos de la cultura del 'streaming' o los contenidos 'on demand'. Para otros, en cambio, sigue siendo uno de los negocios más importantes en América Latina. Esto último quedó demostrado cuando un poderoso grupo económico argentino decidió hacerse del 100% de las acciones de una de las empresas más importantes de televisión en América Latina.A finales de julio, el Grupo Werthein sorprendió al anunciar la adquisición del 100% de las acciones de Vrio Corp., firma que gestiona los servicios de televisión para abonados de Sky para Brasil y Directv para el resto de América Latina, además de los servicios de Directv Go.Con la transacción, cuyo monto no se divulgó oficialmente, la empresa argentina se hace de una cartera de servicios que cuenta, a 2021, con 10,3 millones de suscriptores en 11 países de América Latina y el Caribe. Además, el grupo argentino deberá administrar una empresa que cuenta con unos 9.000 empleados en toda la región.La venta también comprende el traspaso hacia el Grupo Werthein toda la infraestructura de Vrio, que "incluye satélites y centros de transmisión de última generación". Asimismo, el grupo argentino también pasará a controlar a las dos productoras de contenidos que integraban el paquete, la argentina Torneos y Competencias y la colombiana WIN Sports.A pesar de la magnitud del negocio que hasta ahora controlaba AT&T, la firma estadounidense admitió que calificó a Vrio como "activo-para-la-venta" en junio de 2021 y que fijo el precio en un "valor razonable", que le significó un deterioro de 4.600 millones de dólares.Es que el año 2021 había significado una caída de 2,3% en la cantidad de suscriptores de los servicios ofrecidos por Vrio en el continente.¿Quién está detrás del Grupo Werthein?"Más de 100 años de trabajo. Capitales 100% argentinos". La frase, utilizada en los documentos de presentación corporativa del Grupo Werthein define de buena manera a este holding de empresas que en la actualidad opera simultáneamente en sectores como los seguros, el mercado inmobiliario, los alimentos, los servicios de salud, la tecnología y más recientemente las telecomunicaciones.Los primeros pasos de la familia en el mundo empresarial se dieron en el sector agropecuario. León Werthein llegó a Argentina en 1904 proveniente de Berasabia, actuales Ucrania y Moldavia, y se afincó primero en Bahía Blanca y luego en La Pampa junto a su esposa, Ana Jaram, y sus cuatro hijos Gregorio, Elisa, Numo e Israel.Ya en La Pampa, la familia se acercó a la producción agropecuaria. En 1928, tres de los cuatro hijos fundaron la empresa agropecuaria Gregorio, Numo y Noel Werthein.La expansión del imperio Werthein comenzó en 1963, cuando la empresa saltó al sector financiero al adquirir al Banco Mercantil Argentino. En 1970 dio otro salto al comprar Industrias del Vestir Argentino (IVA), la que en ese momento era la fábrica más grande de lana del país sudamericano.Ya en los noventa, el grupo consolidó su crecimiento: adquirió el 9,11% del fondo de inversión Citicorp Equity Investment (CEI), con el que tuvo participación en telecomunicaciones, servicios públicos, medios de comunicación y otras industrias.Si bien supo desprenderse de esas acciones en 1998, el grupo volvió a las telecomunicaciones en 2003 cuando adquirió el 48% de Sofora, una empresa "que indirectamente controla el 54,7% de Telecom Argentina", una de las empresas de telecomunicaciones más importantes de Argentina.Una de las figuras más visibles del grupo es Gerardo Werthein, médico veterinario y presidente, desde 2009, del Comité Olímpico Argentino. El empresario llegó en 2021 a ocupar un asiento en el Comité Olímpico Internacional, lo que le permitió integrar el selecto grupo de personas que, por ejemplo, debió decidir cómo organizar los Juegos Olímpicos de Tokio en medio de la pandemia de COVID-19. También fue clave para que Buenos Aires fuera sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018.Un perfil del medio argentino La Letra P ubica al empresario como amigo personal del expresidente argentino Bill Clinton y pivoteando entre los expresidentes argentinos Mauricio Macri (2015-2019) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).De acuerdo al mismo medio, la familia Werthein es actualmente una de las diez familias más ricas de Argentina, con un patrimonio estimado de 2.000 millones de dólares.Administrar una de las emisoras de televisión más importantes de América Latina parece ser el nuevo desafío familiar. Darío Werthein, otro de los integrantes del clan que participó de la negociación con AT&T, dijo que el objetivo "será cuidar y potenciar las marcas líderes de entretenimiento, mantener su liderazgo y crecer en la propuesta de valor, invirtiendo en tecnología y contenidos".Entre los puntos fuertes del paquete adquirido aparecen los derechos de televisación de la liga española, que si bien ya no tendrá al argentino como Lionel Messi, sigue siendo uno de los espectáculos más deseados por los televidentes latinoamericanos.

