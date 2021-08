https://mundo.sputniknews.com/20210813/eeuu-podria-actuar-de-una-manera-similar-a-como-lo-hizo-con-los-ataques-nucleares-contra-japon-1115045676.html

¿EEUU podría "actuar de una manera similar" a como lo hizo con los ataques nucleares contra Japón?

¿EEUU podría "actuar de una manera similar" a como lo hizo con los ataques nucleares contra Japón?

Que EEUU nunca haya pedido perdón por los bombardeos nucleares a Japón "absolutamente innecesarios desde el punto de vista militar, abre una perspectiva... 13.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-13T11:17+0000

2021-08-13T11:17+0000

2021-08-13T11:17+0000

qué pasa

eeuu

ataque

hiroshima

nagasaki

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1115045651_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_a96571bc3008fe9b91781e859fcf58aa.jpg

¿EEUU podría "actuar de una manera similar" a como lo hizo con los ataques nucleares contra Japón? ¿EEUU podría "actuar de una manera similar" a como lo hizo con los ataques nucleares contra Japón?

Que EEUU nunca haya pedido perdón por los bombardeos nucleares a Japón "absolutamente innecesarios desde el punto de vista militar, abre una perspectiva ominosa para el futuro". Así opina el analista argentino Christian Cirilli en ocasión al 76 aniversario de los ataques atómicos contra Hiroshima y Nagasaki.De acuerdo con Cirilli, los ataques que perpetró Estados Unidos contra estas dos ciudades japonesas y que dejaron en agosto de 1945 unos 360.000 muertos, tenían como "objetivo lanzarle un fuerte mensaje al entonces líder soviético, Iósif Stalin, para que no se involucrara en el teatro de operaciones del Pacífico y de esa manera obtener los frutos de rendición para una sola potencia, y que la URSS no interviniera en una eventual mesa de negociaciones posterior a la derrota", enfatizó.En este contexto, Cirilli expresó la esperanza de que la "puja interna" en el Estado profundo de EEUU no "se vuelque por el lado de los halcones", algo que podría conducir a "una posible Tercera Guerra Mundial".Al mismo tiempo, indicó que "los planificadores norteamericanos deberían tener muy presente" que hoy no podrán actuar con la misma impunidad de "hace ya más de 70 años", cuando EEUU era la única potencia nuclear."Las condiciones han cambiado mucho desde esa impunidad a la retaliación segura que hoy tendría en su territorio continental", concluyó el analista.

eeuu

hiroshima

nagasaki

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Víctor Ternovsky https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Víctor Ternovsky https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Víctor Ternovsky https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

eeuu, ataque, hiroshima, nagasaki, аудио