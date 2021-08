https://mundo.sputniknews.com/20210813/ecuador-alcanza-el-sueno-olimpico-pese-al-escaso-apoyo-estatal-al-deporte-1115069205.html

Ecuador alcanza el sueño olímpico pese al escaso apoyo estatal al deporte

El campeón olímpico de ciclismo en ruta Richard Caparaz tuvo que pedir ayuda a masajistas ingleses durante los Juegos Olímpicos, la pesista Neisi Dajomes, oro en la categoría de 76 kilos, pudo entrenar en el exterior apenas tres semanas antes de la cita en Tokio, mientras que el cliclista de BMX Alfredo Campos, que logró un diploma por su quinto puesto en la especialidad, tuvo que dejar su país y mudarse a EEUU para apostar al futuro en ese deporte.Tokio 2020 fue la mejor participación de Ecuador en una edición de los Juegos Olímpicos, ya que se trajo a casa dos medallas de oro, una de plata y cuatro diplomas.Y pese a que levantaron con orgullo la bandera de su país, los deportistas no olvidaron el arduo camino que debieron transitar a veces lejos de los suyos y muchas con escaso o nulo apoyo local."Para mí esto es especial, esto lo disfruto yo. He sido un deportista que ha salido sin el apoyo de su país. En Ecuador nunca han creído en mí y este oro me pertenece a mí y a todos los que me apoyaron en su momento", dijo Caparaz, campeón del Giro de Italia en 2019 y tercero en el Tour de Francia de este año, en una entrevista con el diario El Mundo apenas había ganado la competencia en Tokio.El ciclista, de 28 años, se convirtió en el segundo deportista ecuatoriano en obtener un oro olímpico tras el marchista Jefferson Pérez, que se colgó la presea dorada en los Juegos de Altanta 1996.Su infancia y juventud las pasó arriba de una bicicleta en Ecuador, su segunda bicicleta fue un modelo BMX que encontró entre un montón de chatarra que su padre había recogido, y llegó a ser campeón panamericano sub-23 a los 20 años en 2013.Luego marchó a Colombia y poco tiempo después a Europa, donde ha conquistado la mayoría de sus títulos.Pese a llevar a Ecuador a los titulares, el ciclista viajó solo con su entrenador a Tokio y debió pedir ayuda a masajistas de su equipo europeo Ineos Grenadiers."Nos hemos tenido que buscar un masajista, hemos venido solos, nos hemos aprovechado de la gente de Ineos que estaba aquí, que estaban con Inglaterra e Irlanda. Pedíamos ayuda a la gente para esto y ellos son los que realmente nos han dado la mano cuando lo necesitan", dijo el ciclista al diario español.Incertidumbre futuraOtra deportista que debió apañárselas casi sin ayuda fue la también campeona olímpica Neisi Dajomes, de apenas 23 años y la primera mujer ecuatoriana en recibir una medalla olímpica.Su hermana Angie Palacios, quien también compitió en levantamiento de pesas en Tokio y logró un diploma en la categoría de 63 kilos por su sexto puesto, comentó a la agencia de noticias EFE tras la hazaña en la capital nipona que la Federación Ecuatoriana de Halterofilia se negaba a enviarlas al extranjero y que debieron luchar mucho para conseguir viajar a Aruba para entrenar solo por tres semanas de cara a los Juegos.Ahora, tras sumar el oro olímpico a sus títulos mundiales y panamericanos, Dajomes se quedó sin su entrenador ruso Alexéi Ignatov, cuyo contrato con el Comité Olímpico Ecuatoriano terminó cuando finalizaron los Juegos, luego de tres años de entrenar a la pesista quien había pedido expresamente su contratación."Él está muy herido, le han hecho mucho daño. Voy a pelear para que esté contratado por el gobierno", dijo a El Comercio.En otra entrevista con el diario El Universo, la pesista contó que a menos de seis meses de los Juegos, el entrenador, con una larga trayectoria en Ecuador, pagaba de su bolsillo vitaminas y otros elementos que se necesitaban, ya que ni el COE ni el Ministerio del Deporte brindaban ayuda.Los fondos llegan ahora, ya que los ganadores de las medallas de oro recibirán 100.000 dólares, un premio establecido por el Ministerio de Deporte, mientras que la presea de plata, lograda por Tamara Salazar en levantamiento de pesas categoría 78 kilogramos, se lleva 80.000 dólares.Pero a otros ni siquiera les han reconocido el quedar entre los 10 mejores, como el caso de la luchadora Luisa Valverde, octava en categoría 53 kilos."Mi Federación ni siquiera me ha llamado para felicitarme por la obtención del diploma olímpico (...) Tras 15 años de trayectoria profesional se ha sacrificado mucho en el camino, como familia e incluso los propios estudios. Ahora lo que sigue es el campeonato mundial al que espero asistir pero todo depende de la Federación Ecuatoriana de Lucha, que no se ha pronunciado para definir qué va a pasar conmigo", dijo la deportista a radio La Calle Deportes.Tras obtener el diploma olímpico, la luchadora ascendió al cuarto puesto del escalafón mundial.Para tapar todos esos baches, el gobierno de Guillermo Lasso, quien asumió en mayo, pretende transformar el sistema deportivo ecuatoriano con un nuevo plan de alto rendimiento y optimización de recursos que apunta a destinar más fondos a las disciplinas y deportistas con mayor éxito en las competencias, dijo el ministro de Deporte, Sebastián Palacios, excampeón panamericano de bicicross, al término de los Juegos.

