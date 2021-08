De Messi a Hugo Chávez: seis zurdos que hicieron historia en América Latina

https://mundo.sputniknews.com/20210813/de-messi-a-hugo-chavez-seis-zurdos-que-hicieron-historia-en-america-latina-1115058399.html

Ser zurdo en un mundo de diestros puede ser difícil. Sin embargo, siempre los hay en las listas de personas que han grabado su nombre en la historia. América... 13.08.2021, Sputnik Mundo

Se estima que entre un 8% y un 13% de la población mundial es zurda. Si bien el porcentaje de personas que utilizan la mano izquierda parece ser bajo, la zurdera es de esas características que apasionan, mucho más cuando se encuentran en deportistas, artistas y celebridades destacadas.A continuación, una lista de algunos de esos zurdos famosos de América Latina que, por distintas razones, siempre nos recuerdan que los habilidosos con la mano izquierda parecen siempre estar un paso más cerca de la gloria.¿Qué famosos latinoamericanos son zurdos?Protagonista absoluto de las noticias deportivas de 2020, tanto con su primera Copa América con la selección argentina como con su histórico fichaje por el París Saint-Germain. Como uno de los mejores futbolistas del mundo, no es necesario describir lo que es capaz de hacer con su pierna izquierda.El 2021 fue el primer año sin la mayor leyenda del fútbol argentino. Mientras la causa que investiga las circunstancias de su muerte sigue adelante, las maravillas que el nacido en Villa Fiorito dejó dentro de los campos de juego no se olvidarán jamás.Otro deportista legendario, en este caso sin pelota. El piloto brasileño Ayrton Senna era zurdo, aunque eran sus dos manos sobre el volante lo que todavía causa admiración en los fanáticos de la Fórmula 1.El mejor tenista chileno de la historia era reconocida por la habilidad de su brazo izquierdo. Ríos, que llegó a ser número 1 del mundo durante seis semanas en 1998, volvió a los medios en 2021 para confesar que se encuentra rehaciendo su vida para dejar atrás el consumo excesivo de alcohol y ansiolíticos.El célebre cantante colombiano le pone alegría a la lista con sus vallenatos. También le pone reflexión, ya que en 2020 se tomó el trabajo de saludar a los zurdos a través de Twitter pero remarcando que "los zurdos somos sobrevivientes de una estigmatización cultural".La política latinoamericana también aporta zurdos célebres: aunque ya no esté entre nosotros, el presidente venezolano Hugo Chávez firmaba con la mano izquierda todas las decisiones que caracterizaron su Gobierno entre 1999 y 2013.Por supuesto, la lista puede extenderse mucho más, aunque es un buen comienzo para recordar, cada Día Internacional de los Zurdos, que preferir el lado izquierdo del cuerpo no es impedimento para llegar a lo más alto.

