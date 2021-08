https://mundo.sputniknews.com/20210813/asesor-de-seguridad-nacional-de-eeuu-en-visita-sorpresa-a-mexico-despues-de-brasil-y-argentina-1115041278.html

Asesor de Seguridad Nacional de EEUU, en visita sorpresa a México, después de Brasil y Argentina

Al día siguiente de la llamada telefónica al presidente mexicano López Obrador de la vicepresidenta Kamala Harris, quien prepara su gira al sudeste asiático... 13.08.2021, Sputnik Mundo

Después de haber tenido una cordial comunicación con la vicepresidenta Kamala Harris —que versó sobre la ayuda de vacunas de EEUU y la próxima apertura de la transfrontera, cerrada por la pandemia— nada menos que el asesor de Seguridad Nacional, el israelí-estadounidense Jake Sullivan, visitó en forma sorprendente al presidente mexicano López Obrador.Según reportes de prensa, la visita fue muy exitosa, y se negoció la visita del presidente Biden a México para finales de septiembre.Cabe señalar que Jake Sullivan había visitado previamente Brasil y Argentina, en momentos en que varios países de Sudamérica sufren severas convulsiones políticas que afectan los intereses neomonroistas de EEUU: desde las revuelta millennial estudiantil en Colombia —donde EEUU posee 9 bases y cuasi-bases militares—, pasando por Perú, donde descolgó la presidencia el marxista indígena Pedro Castillo, hasta la capital de Santiago de Chile, otrora neoliberal pinochetista, donde ganó las elecciones la millennial economista marxista Irací Hassler.La visita a Brasil fue estridentemente ríspida y Jake Sullivan pidió abiertamente al ministro de defensa, Walter Braga Netto, que a cambio de la exclusión de Huawei en la licitación 5G para finales de año, Brasil sería incluido como socio global de la OTAN, además de obtener su membresía en la OCDE, que es meramente más simbólico que estratégico.Lo significativo radica en la conceptualización de Brasil como socio global de la OTAN que conformaría de facto el eje militar más importante del hemisferio occidental, conectado al Comando Norte.Según Reuters, "EEUU se ha opuesto al uso del equipo 5G de la empresa Huawei de China debido a consideraciones de seguridad, aunque las empresas de Telecom brasileñas ya empezaron a construir extensas redes con componentes chinos". Tanto el portal británico Daily Mail como South China Morning Post, con sede en Hong Kong, reportaron la invitación de Brasil a formar parte de la OTAN a cambio del desaire a China.Causó tanto revuelo la visita de la comitiva estadounidense a Brasil y sus trueques macabros, que Juan González— a cargo del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional— salió a desmentir la existencia de un obsceno quid pro quo.A propósito, Celso Amorim, anterior canciller brasileño con el expresidente Lula da Silva, sostuvo que a "Brasil no le interesa asociarse con la OTAN", ni tampoco con la OCDE que es un "club de ricos". Amorim señaló la doble obsesión de EEUU con China y el 5G de Huawei.En Argentina, llamó la atención que con el muy locuaz presidente Alberto Fernández —quien, con ínfulas de supremacismo español, insultó a los mexicanos de "indios" y a los brasileños de ser "selváticos"— haya participado su ministro de finanzas, Martín Guzmán, cuando Buenos Aires se encuentra en un serio predicamento financiero en sus sempiternas negociaciones con el FMI, donde EEUU lleva la batuta.A Jake Sullivan lo acompañaron Juan González y Tarun Chhabra, director de Seguridad y Tecnología Nacional de EEUU. Solamente por la composición de los negociantes se permea que se manejaron tres temas, amén de la consabida ayuda de las vacunas estadounidenses:Cabe recordar que, durante el gobierno neoliberal fracasado de Mauricio Macri, Argentina recibió una ayuda de EEUU para la ruta del litio que conectaría con Chile y Bolivia y que fue apadrinada por Ivanka Trump. No pasa por alto tampoco que la mayor reserva del tan preciado litio, bautizado como oro blanco, se encuentra en el triángulo de Chile/Argentina/Bolivia.Jake Sullivan usó el clásico garrote estadounidense, primordialmente el de la deuda, para domar las veleidades cinófilas y rusófilas de Alberto Fernández, presidente de Argentina que, cabe recordar, forma parte de la extra-OTAN.En México, la visita de Jake Sullivan y Juan González, esta vez acompañados por Alejandro Mayorkas, encargado del Departamento de Seguridad Nacional, fue a partir piñones, según declaraciones del gobierno mexicano. La revista Proceso afirma que se trató de un "viaje sorpresa" de Jake Sullivan con el fin de "arreglar un encuentro" entre los presidentes Biden y López Obrador.En mi muy humilde opinión, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, muy cercano a los demócratas y al presidente francés Macron —y hoy fuerte aspirante a la presidencia del 2024—, le había facilitado parte de la agenda de Biden en su lucha contra las armas callejeras de fuego, con la espectacular demanda judicial del Gobierno mexicano en Boston contra los fabricantes de "armas de pequeño y mediano calibre". Esto favorece la agenda electoral de los demócratas para las elecciones legislativas del año entrante, en detrimento de los republicanos que han hecho de la Segunda Enmienda su Santo Grial, mediante la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés).En mi entrevista a HispanTV, comenté que se trató de un regalo del Gobierno mexicano a Biden.También el amplio entendimiento en otros rubros abordados por la comitiva de alto nivel de EEUU a México se dieron significativos avances —que, a mi juicio, se han acercado más a la postura mayormente regional e integral del presidente mexicano—.Asimismo, el plan mexicano del contencioso migratorio, más que el muy etéreo e inaplicable plan de Kamala Harris, que derivó en la defenestración de la exembajadora de EEUU en México Roberta Jacobson que se encontraba a cargo de la migración transfronteriza —quien luego resucitó en una parusía minera como próxima funcionaria del Gobierno de Sonora, que posee el primer depósito de litio del mundo—, es probable que detenga el declive de la popularidad de Biden por su pésimo manejo transfronterizo que puede beneficiar al Partido Republicano en los próximos comicios legislativos. La parte mexicana descolgó un encuentro bautizado Diálogo Económico de Alto Nivel que se realizará el 9 de septiembre y que adopta la óptica mexicana más conjunta e integral de Norteamérica y elT-MEC: Tratado de México / EEUU / Canadá. En cuanto a China, el mismo T-MEC comporta un veto implícito de una de sus tres partes para cualquier tratado comercial.Llamó poderosamente la atención el uso lingüístico del término geoeconómico de Norteamérica por el presidente mexicano, que se condensa en el T-MEC y que considera como competidor a China.Por cierto, La idea de América del Norte es conceptualizado en un libro del fallecido Robert A. Pastor, yerno de Robert McNamara, exsecretario de Defensa y expresidente del Banco Mundial.La geoeconomía de Norteamérica y el acuerdo mercantil T-MEC gozan de la protección militar del Comando Norte, por lo que no hay necesidad de incentivos o trueques o trucos tipo OTAN global o extra-OTAN.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

