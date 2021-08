https://mundo.sputniknews.com/20210813/amlo-llama-a-no-ver-a-hernan-cortes-como-un-demonio-era-simplemente-un-militar-desalmado-1115066654.html

AMLO llama a no ver a Hernán Cortés como un demonio: "Era simplemente un militar desalmado"

AMLO llama a no ver a Hernán Cortés como un demonio: "Era simplemente un militar desalmado"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió perdón a las víctimas de la "catástrofe " de la Conquista Española durante a ceremonia ‘500 años de... 13.08.2021, Sputnik Mundo

"Recordamos la caída de la gran Tenochtitlán y ofrecemos perdón a las víctimas de la catástrofe originada por la ocupación militar española de Mesoamérica y del resto del territorio de la actual República Mexicana", manifestó desde el Zócalo capitalino.Subrayó que no es fácil hacer un análisis objetivo sobre el tema porque son pocas las fuentes primarias que existen sobre dicho acontecimiento. Aseguró que la mayoría de ellas tienden a justificar la invasión en nombre de la libertad, la fe, la superioridad racial o de la civilización, lo que resulta inadmisible.Aseguró que la Conquista fue un rotundo fracaso, sin embrago dijo que Hernán Cortés no debe verse como un demonio porque era "simplemente un hombre de poder, un militar con valor, aplomo, un militar desalmado, un político audaz y ambicioso de fortuna que hábilmente aprovechó las debilidades de los mexicas para imponerse con discursos, argucias, terror y violencia, hasta conseguir apoderarse del anhelado tesoro en oro y plata de Tenochtitlán".Al finalizar el evento, el mandatario pidió hacer un compromiso para no repetir los mismo errores, poner fin a ese tipo de atrocidades y que nunca se vuelvan a realizar invasiones.El mandatario mexicano también destacó que durante la época de la Conquista hubo aspectos positivos como la construcción de palacios y templos, un auge en la minería y la llegada de la universidad y la imprenta. Sin embargo, dijo, no fue suficiente, menos aun porque el beneficio no fue para todos.Este año el país conmemora los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan, los 500 años de la conquista de Hernán Cortés y los 200 años de la independencia de México. Cabe mencionar que el Gobierno de la 4T tómo la decisión de renombrar en su discurso público el festejo de la caída de la Gran Tenochtitlán por celebración de la resistencia indígena.

